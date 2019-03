PRO LOCO: AL VIA FORMAZIONE PER 90 VOLONTARI SERVIZIO CIVILE

E’ in programma venerdì 15 marzo 2019 a partire dalle ore 9 presso la sala conferenze dell’ex ospedale San Rocco in piazza San Giovanni a Matera la prima giornata di formazione generale per i 90 volontari delle Pro Loco lucane aderenti ai progetti di Servizio Civile Nazionale UNPLI finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale . Saranno presentati i due progetti di Servizio Civile Unpli Basilicata dal titolo “Memoria Storica di Basilicata” e “Storia e Tradizioni della Lucania” a cui aderiscono le Pro Loco di Accettura, Armento, Avigliano, Barile, Bernalda, Castel Lagopesole, Cirigliano, Filiano, Maratea, Metaponto, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Paterno, Pietrapertosa, Pignola, Rionero, Ripacandida, Rotondella, Salandra, San Severino Lucano, Sasso di Castalda, Senise, Spinoso, Stigliano, Tricarico, Valsinni e Viggianello, in partenariato con l’Università degli Studi della Basilicata.