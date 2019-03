ECCELLENZA LUCANA: RETI INVIOLATE TRA REAL SENISE E FERRANDINA

SENISE- Finisce zero a zero il match della ventiseiesima giornata che vedeva difronte al Giambattista Rossi di Senise ill Real Senise di De Pascale e il Ferrandina di Finamore. Per la cronaca, dopo una prima fase di studio delle due squadre, è il Ferrandina a rendersi pericoloso ma la difesa senisese libera. Al 21′ è la squadra sinnica a tentare la via della rete con una conclusione dalla distanza di Lavecchia che termina di poco fuori. Al 24′ sono ancora i padroni di casa a provarci con un passaggio di Caputo per Loira che dalla sinistra lascia partire un tiro-cros che Salerno respinge. Al 30′ è Ferrara a concludere dalla distanza ma Salerno è attento. Nei minuti successivi è il Ferrandina ad agire di rimessa ma la difesa sinnica controlla. Prima della pausa c’è spazio per una conclusione di Lavecchia che impegna Salerno. Dopo un’azione di rimessa da parte degli ospiti, termina la prima frazione di gioco con le due squadre che vanno al riposo sullo zero a zero. Nella ripresa parte subito bene il Real Senise che si rende pericoloso con una punizione di Lavecchia che termina sulla barriera. Nei minuti successivi, le due squadre provano a rendersi pericolose ma senza esito. Dopo un’incursione di Ferrara, è Musillo per il Ferrandina a sprecare il vantaggio. Il Real Senise non demorde e con Lavecchia , Loira e Salzano spreca delle ghiotte occasioni. Nei minuti finali, è il Ferrandina a sfiorare il vantaggio con Kebbeh che da buona posizione spreca il vantaggio ma il risultato resta inchiodato sullo zero a zero.

TABELLINO

Real Senise : Propato, Giannuzzi, Loira, Caputo, Oliva, Arleo, Ferrara, Salzano, Lavecchia, Tuzio, Sangiacomo. A disp. Morrone, Petrillo, giordano, Pirrone A, pirrone F, Ponzio, Dileo, Marino, Di Lascio. All. De Pascale.

Ferrandina: Salerno, Finamore, Sanamico, Battista, Abbatangelo, Napolitano, Parisi, Musillo, Dametti, Grieco, Sutera. A disp. Kebbea, Cillimarra, Curci, Stigliano, Mazzone, Macaj, Russo.

Vincenzo Roseti

dichiarazione di mister De Pascale dopo gara Real Senise vs Ferrandina 0 0