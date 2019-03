DONATELLA MILANI Domenica 3 marzo esce il nuovo singolo “NON GRIDARE”

Il singolo sara’ diffuso radiofonicamente e disponibile per il download sui migliori digital stores mondiali da domenica 3 marzo, qualche ora dopo la messa in onda della trasmissione “Ora o mai piu’” condotta magistralmente da Amadeus.

Il brano “ Non gridare “ è stato scritto da Donatella Milani a quattro mani con Luigi Mosello, rinomato autore a livello internazioale.

E’ pubblicato da Starpoint Corporaione s.r.l. con le Edizioni Starpoint International s.r.l. / Caramella Blues e distribuito da Believe international s.p.a.

Gli arrangiamenti sono stati affidati a Simone Papi, notissimo produttore e musicista con importantissime collaborazioni (Raf, Laura Pausini, Marco Masini, Alessandra Amoroso, Umberto Tozzi, Mia Martini,e molti altri).

Questa volta la cantautrice toscana, affronta una tematica che la vede messaggera di speranza e di fiducia nell’ Amore, quello vero, sincero e soprattutto non violento.

In particolare il brano esorta quelle Donne che hanno avuto la foza di troncare un’ infelice relazione, a superare con il tempo le ferite accumulate e a dare fiducia ad un nuovo Uomo, quello vero ossia l’ Uomo che rispetta e stima sia la propria Donna che tutte quelle dell’ Universo e che non si permetterebbe per nessun motivo nemmeno di alzare la voce.

“Soprattutto non gridare” è la frase ricorrente nel testo: l’ amore reciproco ed il sapersi venire incontro sui comportamenti e sulle decisioni a volte difficili, sono gli ingredienti di un buon rapporto di coppia che mai deve sfociare in atti di violenza. Questo è il senso che si vuole far trasparire nel brano.

Il tema della violenza sulle Donne o addirittura il femminicidio, è un tema purtroppo attuale: ne parlano i giornali, i mass media e molteplici sono le iniziative per far si’ che si possa arginare questo comportamento negativo; Donatella, che interpreta magistralmente la ballata colorandola di espressioni vocali che vanno dal delicato al sostenuto, dal recitato al tecnicamente perfetto, vuole aggiungere una goccia nel mare della campagna contro la violenza sulle Donne ma, nello stesso tempo sottolinea il concetto che non tutti gli uomini sono uguali.

Attraverso un registro molto personale, si evidenza una maturazione dell’ Artista che, affrontando tematiche profonde quali quella del brano in oggetto, si rivela oggi un esempio di Donna di carattere.