CCIAA: WORKSHOP SU AZIENDE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 28 FEBBRAIO

Il 28 febbraio, alle ore 15:00, nella sede di Potenza della Camera di Commercio della Basilicata, corso XVIII agosto 34 a Potenza, si terrà un workshop dedicato alle aziende interessate ad avviare o a proseguire un percorso di internazionalizzazione.

Il titolo del workshop è “La tecnica per un processo di internazionalizzazione vincente” e l’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto delle Camere di Commercio, Easy Export.

Nel corso del workshop verranno illustrate due storie di successo nei settori agroalimentare e meccanico e sarà simulato in aula un piano strategico con il coinvolgimento diretto delle aziende presenti.

A condurre il workshop sarà Lelio Ramunni, temporary Export Specialist, dopo i saluti del presidente della Cciaa lucana, Michele Somma, e l’introduzione ai lavori di Luigi Boldrin, vice segretario generale dell’Ente camerale.

L’ingresso è gratuito, è gradita la prenotazione entro martedì 26 febbraio alle 12:00 inviando una email a daniela.marchese@basilicata.camcom.it, indicando in oggetto “workshop Easy export – adesione” e nel corpo della email il numero di partecipanti previsto per azienda.

Programma

Registrazione partecipanti

saluti: Avv. Michele Somma Presidente della Camera di Commercio della Basilicata

introduzione lavori: Dott. Luigi Boldrin Vice Segretario Generale della Camera di Commercio della Basilicata

relatore del seminario: Dott. Lelio Ramunni Temporary Export Specialist ®

I temi trattati sono:

• Strategia e metodo per un’internazionalizzazione vincente nel settore Agroalimentare

• Case history settore Meccanico: analisi del contesto attuale ed elaborazione

di una strategia in termini di prodotti, mercati e canali

• Simulazione in aula di elaborazione di un piano strategico con alcune aziende presenti