Tour promozionale ” L’ultimo caffè della sera”di Diego Galdino

I suoi romanzi sono tradotti all’estero e sono divenuti dei veri e propri successi internazionali. Lui è Diego Galdino il famoso scrittore-barista romano autore de “ L’ultimo caffè della sera”(Sperling&Kupfer) l’ultimo imperdibile romanzo seguito de “ Il primo caffè del mattino”.

Galdino torna in libreria con una storia bellissima: c’è tutta la sua Roma in questo libro. C’è l’aroma dei caffè più fantasiosi, ci sono tutti (o quasi) i clienti amici del bar Tiberi che dopo “Il primo caffè del mattino” sono diventati una sorta di famiglia anche per noi. E soprattutto c’è l’amore.

L’amore quello vero, che non ha bisogno di gesti eclatanti per sbocciare e crescere ma che necessita solo della capacità di riconoscersi e la giusta dose di coraggio per lasciarsi andare. Il tutto raccontato come solo Galdino sa fare, col suo stile sempre gentile e garbato che arriva dritto al cuore.

Questa la trama del romanzo:

Il primo caffè del mattino si conclude con una domanda a cui nessuno risponde. Una dichiarazioned’amore bellissima, che purtroppo non è bastata al povero Massimo, proprietario di un piccolo barnel cuore di Trastevere, per convincere la ragazza francese di cui si è innamorato a restare a Roma con lui.

Sono passati due anni da allora e nella vita di Massimo sono cambiate molte cose, cosìcome nel bar Tiberi, dove però, tra addii e nuovi arrivi, l’atmosfera è rimasta quella di sempre,allegra e impertinente. Poi, un giorno, come in un déjà vu, al bar piomba un’incantevole ragazzadai grandi occhi blu.

Si chiama Mina, viene da Verona e lavora in un noto negozio del centro. Tutto questo, però, Massimo ancora non lo sa, sa solo che la giovane è alla ricerca del famoso bar dove si prepara il caffè alla Nutella più buono del mondo.

E a lui non resta che arrossire e annuire. Saràil primo di tanti caffè. E, tra una romantica passeggiata romana e l’altra, l’amicizia tra i due sitrasformerà presto in qualcosa di più.

Ma, proprio quando le cose iniziano a funzionare, il passato torna a bussare, prepotente, alla porta. Per Massimo si prevedono giorni difficili. E dovrà fare una scelta. Una scelta di cuore, perché lui ne ha soltanto uno da donare.

Diego Galdino (classe 1971) vive a Roma e ogni mattina si alza alle cinque per aprire il suo bar in centro dove tutti i giorni saluta i clienti con i caffè più fantasiosi della città.

Con Sperling&Kupfer ha pubblicato il suo romanzo d’esordio, Il primo caffè del mattino (di cui sono stati venduti anche i diritti cinematografici), Mi arrivi come da un sogno , Vorrei che l’amore avesse i tuoi occhi e Ti vedo per la prima volta. I suoi libri sono tradotti con successo in Germania, Austria, Svizzera,