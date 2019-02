IRCCS CROB: ON LINE ‘GUIDA AI CORRETTI STILI DI VITA’

E’ online da questa mattina la ‘Guida ai corretti stili di vita’ pubblicata dall’Irccs Crob in occasione della World Cancer Day.

La Giornata ricade ogni anno il 4 febbraio, è promossa dall’Unione Internazionale Contro il Cancro (Uicc), organizzazione non governativa che rappresenta associazioni impegnate contro la malattia in oltre cento Paesi, ed è sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Si tratta di un evento che coinvolge ogni anno milioni di persone in tutto il Mondo. Il tema di quest’anno “IAm and I Will”, “Io sono e Io sarò” apre la nuova campagna di comunicazione triennale con un invito all’azione personale.

Un invito fatto proprio dall’ Irccs Crob che aderisce anche quest’anno alla giornata mondiale, con la pubblicazione di una guida ai corretti stili di vita per una efficace prevenzione oncologica.

I punti presi in considerazione tengono conto sia del Codice Europeo Contro il Cancro che del decalogo stilato dal Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro (Word Cancer Research Fund) e sono stati redatti con la supervisione della dottoressa Alba Capobianco oncologa responsabile dei Gruppi Oncologici Multidisciplinari.

Con uno stile di vita salutare è possibile prevenire circa un terzo dei tumori e la guida proposta dall’Irccs Crob, di facile consultazione e divisa per punti, è rivolta a tutti perché ognuno può e deve essere il protagonista principale della propria salute. Inoltre, queste norme possono influenzare positivamente sia la vita di chi le mette in atto sia quella di chi gli sta vicino.

“L’Irccs Crob con la pubblicazione di questa guida rilancia a tutti i cittadini lo slogan della World Cancer Day 2019 “I Am and I Will”, ‘Io sono e Io sarò’” commenta il direttore generale Giovanni Battista Bochicchio “è un invito personale ad informarsi e a mettere in pratica semplici indicazioni, sull’alimentazione e sulla vita quotidiana, che portano ad uno stile di vita salutare fondamentale per una corretta prevenzione oncologica”.

La guida è online ed è scaricabile gratuitamente dal sito web dell’Irccs Crob www.crob.it. L’attività proposta dall’Istituto è pubblicata anche sul portale ufficiale della giornata mondiale all’indirizzo www.worldcancerday.org nella sezione ‘activity’.