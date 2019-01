Sorry Mom! è lieta di annunciare la pubblicazione del nuovo singolo dei DEAD AFTER WEEKEND “Don’t Tread On Me”:

Don’t Tread On Me è il nuovo singolo dei Dead After Weekend, brano carico di energia e rabbia contro un mondo che ormai pensa solo al denaro. La canzone è un urlo di protesta contro una società troppo coinvolta nella cosiddetta “rat race”, in cui ognuno cerca di scavalcare l’altro per raggiungere il successo senza più tener conto di valori come l’amicizia e la lealtà.

Biografia:

I Dead After Weekend si formano nel novembre 2014 nella nebbiosa città di Padova. La loro musica è un misto di adrenalina, sudore ed energia ed è influenzata dal punk’n’roll nordico di gruppi come Backyard Babies, Turbonegro, Hardcore Superstar, Gluecifer, ma anche da mostri sacri del panorama musicale rock come Guns N’ Roses, AC/DC, Motörhead, Social Distortion e Green Day. La band fin da subito è contraddistinta dai suoi live coinvolgenti e dal ritmo intenso in cui è impossibile rimanere fermi e non cantare a squarciagola.

Membri:



Ale BasSister – Bass

Dizer – Voice / Guitar

Enrico – Drums

Peoco Loco – Guitar