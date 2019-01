ALL’UNIBAS MASTER DI II LIVELLO IN “BUSINESS ADMINISTRATION”

L’Università degli Studi di Basilicata, in convenzione con la Direzione Regionale INPS della Basilicata, ha aperto le iscrizioni al Master Universitario di II livello in “Business Administration (MBA) – Curriculum Executive” anno accademico 2018-2019.

Il Master, istituito presso il Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia dell’Ateneo lucano è di durata annuale ed è destinato alla formazione, riqualificazione e aggiornamento di dipendenti della Pubblica Amministrazione in possesso di Laurea specialistica o magistrale, appartenente a qualunque classe, di Laurea vecchio ordinamento o di un titolo accademico estero equiparabile.

I posti disponibili sono 30, dei quali 4 (e non 10 come risulta riportato nel Bando dell’Università all’art.12 comma 1) sono finanziati dall’INPS mediante l’assegnazione di borse di studio riservate ai dipendenti della pubblica amministrazione in servizio, iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, che risulteranno aver conseguito l’ammissione al corso a seguito di apposita selezione, per titoli e colloquio, effettuata dall’Università.

Il termine di presentazione della domanda, da inoltrare esclusivamente on line, è fissato al 21 gennaio 2019. La selezione si svolgerà il 28 gennaio 2019 e l’inizio del corso è previsto per il febbraio 2019. Le date indicate potranno essere oggetto di rettifiche o rinvii da parte dell’Università.

L’iniziativa promossa dall’INPS e realizzata dall’Università di Basilicata, in collaborazione con altri partners istituzionali, costituisce un’opportunità per i dipendenti pubblici che abbiano interesse e motivazione a intraprendere o accelerare la propria carriera come manager pubblici e un investimento per l’arricchimento tecnico-professionale e personale dei funzionari pubblici impegnati in contesti avanzati e complessi.

Per ogni dettaglio si rinvia, comunque, alla consultazione del Bando sul sito dell’Università, al link http://www2.unibas.it/mba , e dell’Avviso per l’assegnazione delle borse di studio allegato alla presente o sul sito dell’INPS www.inps.it.