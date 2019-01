Al via la nuova edizione di UniCredit Start Lab

Sono aperte le iscrizioni al programma di accelerazione di UniCredit Start Lab, iniziativa diretta a startup e PMI innovative costituite da non più di 5 anni, articolato in numerose azioni per dar forza alle nuove realtà imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico e innovativo, dall’assegnazione di premi in denaro, all’attività di mentoring e di sviluppo del network, dal training manageriale a servizi bancari ad hoc, alla facilitazione nella ricerca controparti ed organizzazione di “Business Meetings” con società del network di UniCredit e con soggetti istituzionali.

Per poter partecipare alla selezione per il Programma UniCredit Start Lab 2019 è necessario sviluppare e presentare un progetto imprenditoriale che riguardi iniziative originali e ad alto contenuto innovativo. A tale fine il Proponente dovrà necessariamente completare ed inviare secondo le modalità indicate nella piattaforma di iscrizione on-line entro le h. 19 del 16 aprile 2019 la seguente modulistica:

a. Domanda di partecipazione

b. Business Plan completo del Progetto Imprenditoriale/Startup o PMI innovativa

c. Informativa per il trattamento dei dati personali e rilascio consenso

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltre corredata di:

Curriculum del Proponente e, in caso di gruppo, degli altri componenti; Autocertificazione da parte del Proponente e, in caso di gruppo, degli altri componenti circa l’assenza di condanne penali/misure di prevenzione/decisioni civili/provvedimenti amministrativi, nonché circa l’assenza di procedimenti penali e controversie in genere pendenti anche a carico della società di riferimento, se già costituita Executive Summary del progetto imprenditoriale/Startup o PMI innovativa (facoltativo) Copia del documento d’identità del Proponente e, in caso di gruppo, degli altri componenti; Foto tessera del Proponente e, in caso di gruppo, degli altri componenti del gruppo; Video/pitch di massimo 2 minuti di presentazione dei proponenti e dell’idea imprenditoriale (facoltativo)

In caso di società già costituita:

a. Presentazione descrittiva della società (facoltativa);

b. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;

c. Logo della società in formato jpeg

La piattaforma di iscrizione rimarrà in ogni caso aperta in modo continuativo. La documentazione allegata non dovrà superare i 10Mb.

Quest’anno prenderà il via anche il programma UniCredit Launch Pad, riservato alle Startup e PMI innovative già costituite nell’area Nord Est (che include Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige – Veneto), con un fatturato relativo al 2017 superiore a €250K che siano segnalate da un Partner locale di UniCredit.

Per iscriversi cliccare qui