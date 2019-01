MEZZOGIORNO: MARGIOTTA (PD), DA LIBERO CAMPAGNA DIFFAMATORIA

Il titolo di oggi di Libero, l’organo che distribuisce le veline della Lega, è l’ultimo tassello della campagna diffamatoria, violenta e volgare contro il Mezzogiorno avviata ormai da molti mesi dal quotidiano.

Per fortuna Di Maio, sempre appiattito e subalterno alle posizioni dell’alleato, ha avuto un sussulto di dignità, mostrando uno sdegno di facciata che, tuttavia, non basta a risolvere il problema. I titoli dei giornali fanno male, ma le misure che tolgono risorse al Sud per darle al Nord fanno peggio”.

Lo dice il senatore lucano del Pd Salvatore MARGIOTTA.

Nei prossimi giorni – prosegue MARGIOTTA – vorremmo che Di Maio mostrasse la stessa durezza nei confronti del provvedimento sull’autonomia che metterà definitivamente in ginocchio il Mezzogiorno”.