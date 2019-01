Proroga chiusura scuole di ogni ordine e grado a Senise 11/01/2019 causa avverse condizioni meteo

Il Sindaco richiamata la propria ordinanza sindacale n.2 del 10-01-2019 per chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado a seguito dell’emergenza neve.

Considerato che si possa verificare la formazione di ghiaccio durante le ore notturne, visto il bollettino metereologico della Regione Basilicata emesso dalla protezione civile, ritenuto per tali motivi ed al fine di scongiurare pericoli per l’incolumità dei ragazzi, di dover disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale per la giornata dell’11 Gennaio 2019.