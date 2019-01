l calciatore rossoblu Lavano tra i convocati in Rappresentativa U18 di LND

Continua la fase di scouting sul territorio per la Rappresentativa Under 18 della Lega Nazionale Dilettanti.

Questa settimana sono,infatti, in programma due importanti appuntamenti per la formazione allenata da Tiziano De Patre: domani a Roma lo stage dedicato ai calciatori dell’Area Centro presso il Campo di Torre Angela, mercoledì 9 gennaio il gruppo Area Sud si ritroverà, invece, a Catanzaropresso il Centro di Formazione Federale. Entrambe le sedute di allenamento si svolgeranno alle ore 14.30.

Saranno in totale 72 i calciatori classe 2001 visionati dallo staff tecnico: 45 per il centro (Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Toscana e Umbria le regioni interessate) e 27 per il sud (Basilicata, Calabria, Campania,Puglia e Sicilia).

E proprio tra i convocati dell’Area sud spicca anche il giovane difensore Gerardo Lavano, lucano doc, classe 2001, approdato in riva al Sinni la scorsa estate.

Ufficio Stampa FC Francavilla