COLDIRETTI PRESENTA MARCHIO COLLETTIVO “IO SONO LUCANO”

E’ in programma a Matera domani, martedì 8 gennaio, alle ore 10 alla Camera di Commercio, la presentazione del marchio collettivo agroalimentare, denominato “Io sono lucano”, ideato da Coldiretti Basilicata per distinguere e promuovere sul mercato alimentare le produzioni agricole interamente realizzate in Basilicata valorizzando il protagonismo agricolo.

All’incontro, moderato dal direttore della Coldiretti Basilicata, Aldo Mattia, e che vedrà anche la sottoscrizione del progetto pilota di filiera “Obiettivo 100% Lucano”, interverranno Michele Somma, presidente della CCIAA Basilicata, Gianfranco Romano, presidente Coldiretti Matera, Marco Saraceno, coordinatore filiere agroalimentari lucane, Luca Braia, assessore regionale Politiche Agricole e Roberto Cifarelli, assessore regionale Politiche di Sviluppo. Le conclusioni sono affidate ad Antonio Pessolani, presidente Coldiretti Basilicata.