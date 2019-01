Si comunica che l’Infopoint di Matera 2019 sito a Matera in Via Lucana 125-127 rimarrà chiuso per l’intera giornata di lunedì 7 gennaio 2019 per consentire i lavori di ripristino dell’impianto di riscaldamento.

L’Infopoint riaprirà regolarmente al pubblico martedì 8 gennaio alle ore 9,00.