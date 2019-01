Senise: rinviato al 06 Gennaio l’arrivo della befana causa maltempo

A causa delle avverse condizioni meteo l’arrivo della Befana a Senise è stato rinviato al 6 gennaio.

L’associazione La Rete ha ritenuto opportuno annullare gli eventi previsti nel pomeriggio del 4 e del 5 perché il maltempo avrebbe impedito la buona riuscita della manifestazione.

Il percorso che la simpatica vecchietta farà per ballare e giocare con grandi e piccini rimane invariato (partendo alle ore 16:00 dal rione Rotalupo passerà per piazza Vittorio Emanuele, Largo San Biagio, rione Martiri Ungheresi, via De Gasperi per fermarsi fino alle ore 21:00 nella piazzetta adiacente le ex case popolare di via Kennedy).

Nel caso in cui il maltempo perdurerà anche nel pomeriggio di domenica la manifestazione si trasferirà al chiuso, nel palazzo Falcone e Borsellino.

L’evento, organizzato nell’ambito della manifestazione “Il Natale degli abbracci”, si concluderà con l’estrazione dei premi.