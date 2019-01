L’Associazione Giovane Europa Roma presenta a Matera il 05 Gennaio il libro:”Un Morto ogni tanto del giornalista Paolo Borrometi”

Domani 5 gennaio 2019, nella Sala degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Matera, alle ore 17,30, sarà presentato Un morto ogni tanto, il libro inchiesta del giornalista di TV2000 Paolo Borrometi.

Un incontro nel cuore della Città dei Sassi con il giornalista siciliano, che vive sotto scorta a causa delle sue inchieste sulla mafia, per comprendere come ci si può opporre ad un fenomeno criminale ritenuto in declino ma in realtà sempre più pervasivo. Interverranno conl’autore monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo della diocesi di Matera-Irsina, la dottoressa Antonella Bellomo, Prefetto di Matera, e Filippo Bubbico, già Viceministro degli Interni.

Modera l’incontro Angelo Chiorazzo presidente dell’associazione Giovane Europa, che da diversianni promuove iniziative culturali in Italia per favorire la nascita di una nuova coscienza e di unanuova socialità.

Dichiara Chiorazzo: “Il libro di Paolo Borrometi non è solo una denunciasenz’appello, ma è anche una testimonianza civile ed umana di come la società possa combattere le logiche mafiose attraverso l’educazione e la cultura.

Per questo riteniamo significativo presentare questo libro a pochi giorni dall’apertura dell’anno di Matera capitale europea della cultura”.