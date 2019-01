GELO IN BASILICATA, PROTEZIONE CIVILE DIRAMA NUOVA ALLERTA METEO

Allerta meteo, nevicate in Basilicata a quote collinari anche per le prossime 24-30 ore. Potenziata l’attività di mezzi spargisale. La Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo.

“Dalle prime ore del 4 gennaio 2019 e per le successive 24-30 ore sono previste nevicate a quote superiori a 200-400 metri di altitudine nella Basilicata centro settentrionale, con possibili sconfinamenti fino al livello del mare”.

Il Comune di Matera ha predisposto un potenziamento dei mezzi spargisale che saranno operativi dalle 18 fino alle 22 e, da domani mattina 4 gennaio, dalle ore 4 fino a cessata necessità.

Si raccomanda la massima prudenza e si consiglia di utilizzare l’auto solo se strettamente necessario.

Si ricorda che è in vigore l’ordinanza del sindaco di Matera che dispone, su tutto il territorio cittadino, il divieto di circolazione dei veicoli non provvisti di pneumatici da neve o di catene.