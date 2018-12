Ue, martedì a Roma presentazione del progetto “Itinerario europeo del sapere – I Cammini di Francesco”

Martedì 18 dicembre, alle 15,30, presso l’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia (Roma, via Quattro Novembre 149) ci sarà la presentazione stampa del progetto Itinerario europeo del sapere – I Cammini di Francesco.

Il progetto, che è stato presentato al Consiglio d’Europa per ottenere il riconoscimento come Itinerario culturale europeo, si propone di coordinare – mettendo a sistema – i Cammini reali e gli Itinerari immateriali di Francesco d’Assisi, e – al contempo – di creare una forte e coesa collaborazione tra Istituzioni, associazioni nazionali e internazionali, Ambasciate, Università e mondo religioso al fine di valorizzare e divulgare il ruolo di san Francesco e, successivamente, del Francescanesimo nel diffondere una spiritualità e una cultura che, fin dai primordi, si pose come genuina base di una comune radice europea.

Un itinerario culturale europeo capace, quindi, di unire i valori dell’identità, della cultura e dell’animo europeo, andando ben oltre le barriere che possono – in vario modo – frapporsi all’incontro e al dialogo con l’altro, riuscendo a testimoniare e a rendere attuale la profondità del messaggio francescano, anche attraverso la creazione di una virtual community.

Anche gli Stati coinvolti nel progetto conobbero l’influenza del pensiero francescano: nel loro territorio hanno sede antiche università europee in cui i francescani dettero vita ad esperienze culturali che, senza alcun dubbio, rappresentarono ante litteram le attuali istanze valoriali del vivere europeo.

E l’itinerario europeo del sapere assume così le vesti di un palpitante ricordo propositivo del passato, capace oggi di essere operosa fucina per costruire un orizzonte umano per il futuro, che permetta ad ogni persona di sentire l’Europa come casa dell’accoglienza, del rispetto e del dialogo.

Il progetto Itinerario europeo del sapere – I Cammini di Francesco, ricco di spunti di riflessione culturale e di prospettiva politica, sarà presentato da Silvia Costa – parlamentare europea, membro della Commissione Cultura del Paramento europeo; Roberto Luzi – ministro dell’Ordine Secolare Francescano del Lazio; Giorgio Piccirillo – presidente dell’associazione I Cammini di Francesco; Maria Grazia Di Tullio – presidente dell’associazione Francescani nel mondo.