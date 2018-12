EMPIRIA IMMOBILE L’ALBUM DEGLI EMPIRIA USCITO IL 23 NOVEMBRE

IMMOBILE E’ PRESENTE IN TUTTI I DIGITAL STORES E PIATTAFORME STREAMING.

Spotify – iTunes – Amazon – Google Play– Deezer

IMMOBILE è un album di dieci brani registrati alla Bassdepartment di Verona e missati da Max Mungari di Reggio Calabria.

Tutti i brani hanno come comune denominatore la sensazione di sentirsi immobili di fronte ad una situazione di difficoltà.

Un rock non aggressivo ma incisivo con venature pop, soprattutto nei testi che risultano orecchiabili e di facile assimilazione per l’ascoltatore.

Parla di vita vissuta,annusata e toccata con mano, di esperienze comuni in cui è facile ritrovarsi.

I brani passano dal rock, al pop, alla ballata, senza togliere l’intensità in ogni traccia.

TRACKLIST:

Via: un brano ritmato e al contempo malinconico dal sound rock moderno con intrecci pop.

Il fulcro è il desiderio di evadere da una situazione scomoda e rivendica il desiderio di un qualcosa di più vero, luminoso e confortevole.

Esplode: la canzone esplode ha un sapore retrò, rimanendo comunque un pezzo dai suoni moderni e accattivanti.

Le dipendenze creano drammi interiori molto forti, qualsiasi esse siano e la difficoltà di rimanere distanti da loro a volte è insormontabile.

Immobile: con il suo accattivante ritmo vicino al funk, Immobile racconta la condizione del ritrovarsi, appunto, immobili e impotenti di fronte alle delusioni di una vita piatta e della continua ricerca di qualcosa che dia un senso più vivo al nostro essere.

Salvami: salvami è una ballata ma con l’ originale forma di una preghiera.

Si chiede scusa per come si sono affrontate determinate situazioni con la speranza di perdono e di salvezza dalla propria condizione umana.

Lontano da qui: un brano rock, moderno e pulito in cui si narra la difficoltà di comunicazione tra le persone che preferiscono macchinari artificiali come la tv e i media, piuttosto che affrontare una reale conversazione.

Musica nell’anima: musica nell’anima è una canzone leggera che parla dell’amore nei confronti della musica come se questa fosse una bella donna che si concede solo quando vuole lei, mettendo a repentaglio l’artisticità dello scrittore solo per il suo essere inarrivabile.

Sfera di cristallo: Uno sciamano che pronuncia le sue formule di fronte ad una sfera magica, la stessa che ci servirebbe come ancora di salvezza quando vogliamo riuscire nei nostri progetti.

Sale: Una canzone dal ritmo estivo e coinvolgete che intende il sale come elemento che dà gusto alla vita e senza il quale le cose non avrebbero lo stesso sapore.

Mi hai insegnato a volare: Dal sound pop, positiva e rassicurante è un ringraziamento alla vita che riesce a metterci a fianco persone e cose che ci danno la possibilità di sentirsi addosso un paio d’ali ed essere capaci di volare.

Volare sopra la tristezza, volare sopra gli errori e trovare sempre una forza nuova per ricominciare tutto da capo.

Lasciami qui: Lasciami qui è una canzone dalle movenze rock che racconta il limbo da cui il protagonista non vuole uscire e non vuole essere disturbato: non si sente pronto a cambiare direzione.