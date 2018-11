COMITATO KOMEN BASILICATA A UDIENZA GENERALE IN VATICANO

“Quest’oggi 55 donne lucane hanno partecipato all’udienza generale presso il Vaticano, a Roma. Questo grazie al neonato Comitato Komen Basilicata, ed alla sua Presidente Laura Tosto, che ha aderito all’iniziativa promossa dal Comitato Regionale Puglia, organizzando un autobus per raggiungere la città di Roma in occasione dell’udienza generale del mercoledì, presenziata dal Santo Padre”.

E’ quanto scritto in una nota del Comitato lucano Komen. “Da Matera e Potenza – si legge nel comunicato – in 55 hanno raggiunto questa mattina la capitale, donne che hanno incontrato la malattia, ma anche volontari e simpatizzanti del neo costituito Comitato Regionale Komen Basilicata.

Questo viaggio esprime la totale empatia tra donne che non vogliono sentirsi vittime, ma protagoniste, perché hanno imparato come trasformare la sofferenza in ricchezza interiore.

Sono 700 i “fazzoletti rosa” che hanno sventolato a Roma, nel corso dell’udienza nella Sala Nervi, e che provengono, oltre che da Matera e Potenza, da tutte le province pugliesi: Bari, Manfredonia (FG), Lecce, Brindisi, Barletta, Foggia.

Al Pontefice le tantissime volontarie hanno chiesto una preghiera per il lavoro svolto con passione e spirito di abnegazione, donandogli un’icona ed un fazzoletto rosa, simbolo dell’Associazione Susan G. Komen.

“L’udienza dal Santo Padre – ricorda Laura Tosto, Presidente del Comitato Komen Basilicata – è frutto del grande sforzo organizzativo del comitato Puglia, e della presidente Linda Catucci, che ringrazio.

Per noi è un grande onore poter dare l’avvio alle attività del Comitato Basilicata con questo straordinario evento, la benedizione del Santo Padre sarà un importante stimolo per realizzare il nostro lavoro di sostegno e supporto alle donne che hanno sconfitto la malattia, ed anche per quelle che stanno ancora lottando”.

Le attività del Comitato Regionale Basilicata proseguiranno il 19 dicembre, alle ore 16.30 presso CasaCava, dove si terrà la premiazione del Premio Nazionale “More Than Pink”, organizzato da Komen Italia, in collaborazione con ItaliaCamp ed il Policlinico Gemelli.

Sempre il 19 dicembre la giornata Komen proseguirà con un evento di presentazione del Comitato Regionale Basilicata, previsto per le ore19.30 presso la Terrazza, in via del Casale 69 a Matera, a cui parteciperà anche il Professor Riccardo Masetti, Presidente di Komen Italia.