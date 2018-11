Il 23 Novembre i LEVY saranno del RELEASE PARTY di LIGHT BLUE

Oggi, 23 Novembre la band marchigiana dei LEVY sarà protagonista del RELEASE PARTY in cui verranno proposte tutte le canzoni del nuovo album “Light Blue” (Spotify:https://spoti.fi/2ROPF9k) pubblicato sotto etichetta LAYELL Label e dstributito da iMusician Digital.Alla festa dei LEVY non mancheranno le sorprese. La prima è sicuramente i VERBANIMA, giovane band pugliese che debutterà nei prossimi mesi con i loro brani inediti dopo decine di date e la partecipazione a concorsi nazionali molto importanti.

L’album dei LEVY è nato durante il “Beautiful monsters Tour 2018” in cui ha visto la band marchigiana impegnata per gran parte dell’estate.

Dopo il grande riscontro di pubblico e critica durante la promozione di “Jamie” e “Beautiful Monsters” che li ha portati a calcare i palchi d’Inghilterra, dalle terre di Manchester e Liverpool alla capitale Londra, la band ha deciso di tornare con un album che non lascerà indifferenti chi li ha seguiti negli ultimi anni.

La serata sarà una festa anche dei risultati arrivati con il nuovo album che ha confermato la grande considerazione della band marchigiana in Paese come Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Sud Africa e Australia dove “Light Blue”, singolo che dà il titolo all’album è uno dei brani più trasmessi.

Light Blue su Youtube:

https://youtu.be/9SG4z2Gvy9U

Appuntamento alle 21.30 al Tattoo Village di Colonnella (Teramo).

La band ha ricevuto anche riconoscimenti importanti oltre i confini nazionali come il primo posto nella Top Ten di Radio Indie Alliance, piattaforma che comprende dieci radio internazionali.

L’album è stato anticipato dal singolo che gli dà il titolo, una canzone ricca di energia che esprime la fantastica novità di diventare genitore, unita alla rinnovata forza nell’affrontare la quotidianità, in una prospettiva dove non conta mostrarsi, ma essere innocenti e forti allo stesso momento, come bambini.

LEVY – BIOGRAFIA

I Levy nascono nel 2015 dall’idea di Matteo Pagnoni e Damiano Cherchi dopo l’esperienza pluriennale sui palchi italiani.

La band di base nelle Marche, terra in pieno fermento artistico, è riuscita ad uscire oltre i confini nazionali dopo l’evoluzione di sound e testi che li hanno portati a calcare i palchi nel Regno Unito e nel Galles (2017 e 2018), dopo il mini tour italiano.

Il palmares dei Levy è di tutto rispetto: vincono il premio come “Indie band dell’anno 2016”, nel 2017 vengono recensiti da decine di fanzine e webzine americane, canadesi e australiane, fino ad essere definiti rivelazione nel mondo indie rock dal Magazine Inglese Uber Rock Uk.

Un anno dopo arriva la nomination come unica band italiana ai Radio Wigwam Online Awards 2018 e il primo posto nella Top Ten di Radio Indie Alliance.

Nel 2018 pubblicano due singoli: “Jamie” e “Beautiful Monsters”.

Dopo il “Beautiful Monsters Tour”, la band firma con l’etichetta LAYELL Label e lavora al nuovo album “Light Blue” (LAYELL Label/iMusician).

Contatti & Social

Facebook: https://www.facebook.com/levysound

Youtube: https://www.youtube.com/channelevi

Spotify: https://spoti.fi/2wpyzWK

Website: http://levyband.com/