Mostra multimediale su Salvador Dali’ a Matera inaugurazione 01 Dicembre

Una mostra multimediale all’aperto e presso il complesso rupestre di Madonna delle Virtù e San Nicola dei Greci, nella città che sarà Capitale europea della cultura 2019. Una storia millenaria che si intreccia con il mondo surreale del maestro spagnolo

MATERA – La mostra “Salvador Dalí – La persistenza degli Opposti” inaugurerà il 1 di dicembre a Matera, con quasi duecento opere originali, tra cui tre monumentali: l’Elefante Spaziale, il Piano Surrealista e la Danza del Tempo, installate nelle vie del centro storico.

Le altre, tra sculture museali grandi e piccole, illustrazioni, opere in vetro, libri illustrati e arredi, sono invece collocate nel complesso rupestre di Madonna delle Virtù e San Nicola dei Greci nel cuore dei Sassi.

Curata da Beniamino Levi, presidente della Dalí Universe, con il supporto di Marco Franchi general manager della società, la direzione artistica di Roberto Pantè e con il coordinamento delle attività internazionali di Patrizia Minardi, l’esposizione è suddivisa in quattro temi cari all’artista: il tempo, millenario e fugace, l’involucro duro e il contenuto molle, la dialettica tra religione e scienza, la metamorfosi della realtà in surrealtà. Quattro dicotomie che accompagnano il visitatore nella conoscenza del maestro catalano.

Completano l’esposizione ologrammi, realtà virtuale, proiezioni 3D, video mapping, per rendere l’esperienza ancora più immersiva. In un’area dedicata è prevista la proiezione di un docufilm e la presenza di un laboratorio multimediale a scopo didattico.

La collezione Dalí Universe presenta la più ampia raccolta di sculture in bronzo, mobili surrealisti, oggetti in oro, sculture in vetro, grafiche autografe, gouache e molte altre opere d’arte di Salvador Dalí.

Questa collezione unica, assemblata con passione negli ultimi 40 anni, parla da sé: si tratta infatti di una delle più importanti collezioni al mondo di sculture e opere tridimensionali di Dalí.

La Dalí Universe è stata affiancata nell’organizzazione dal Circolo La Scaletta, associazione culturale impegnata da oltre mezzo secolo nella conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale della città, e dal Comune di Matera, impegnato nelle installazioni esterne sul territorio urbano.