Arianna – Bring It Out

L’onestà disarmante che traspare da tutto l’Ep, è particolarmente forte nel singolo “ Bring it out ”, in cui si celebra con ironia l’autoerotismo femminile.

Ciò che si evince è un forte desiderio di sperimentare aspetti ancora sconosciuti che la vita offre, con onestà e senza pudori. Il risultato è un insieme di brani, che, come si trattasse di diverse persone, raccontano ognuno una propria storia. Del resto, proprio come fanno le persone, ogni canzone interagisce con le altre, creando legami in maniera apparentemente casuale.

Supportato dall’etichetta italiana Gika Productions , il brano è una delle tracce contenute nell’ep “ Andrew ”, distribuito in tutto il mondo dall’etichetta americana Bentley Records , che, come un diario, raccoglie tutte le sensazioni più disparate dell’artista.

Sarà in radio a partire dal 7 novembre “” il nuovo singolo della cantautrice piemontese, nota nel mondo per la sua presenza in famosi musical internazionali.

ARIANNA

Nata in un piccolo paesino di montagna in provincia di Torino,, all’anagrafe Arianna Luzi, inizia a studiare pianoforte classico all’età di 8 anni ed in seguito ad appassionarsi alla danza classica e contemporanea.

A 17 anni entra nella “Scuola del Musical” di Saverio Marconi dove si diploma nel 2009 e grazie alla quale scopre uno sconfinato amore per il canto ma soprattutto per la recitazione.

Nello stesso anno debutta come performer in “Pinocchio – Il Grande Musical” con la Compagnia della Rancia, uno spettacolo che la porta in tour per l’Italia, a Seule a New York City.

Continua così la sua carriera da performer sotto la regia di Christian Ginepro,Fabrizio Angelini e Lorenzo De Feo, avendo anche l’onore di collaborare con artisti quali Lidia Biondi e Mirella Mazzeranghi.

Nel frattempo proseguono gli studi di recitazione partecipando a numerose classi con insegnanti come Bernard Hiller, Danny Lemmo, Gabriel Bologna e Vincent Riotta.

Nel 2014 ha inizio la collaborazione con la Fabulous Dreams Production e il regista Fabio Zito, che la portano nuovamente in tour in Italia e oltre oceano calcando i palchi di Los Angeles e New York City con diverse produzioni teatrali tra cui la commedia “The Snail“, che ha vinto il premio “Encore! Producer’s Awards 2015” all’Hollywood Fringe Festival.

È proprio grazie a questo show che inizia a scrivere e comporre canzoni portando la sua musica anche in numerosi locali Newyorkesi.

Ha perfezionato la sua tecnica partecipando ad alcuni stage presso il CET di Mogol.