Focus lancia ‘Live’, suo primo festival a Milano 08-11 Novembre

Focus, il brand del Gruppo Mondadori dedicato alla divulgazione scientifica e dell’intrattenimento, organizza in collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano la prima edizione del Festival ‘Focus Live’.

La manifestazione, in programma a Milano dall’8 novembre all’11 novembre presso gli spazi del museo, si aprirà ufficialmente alla presenza di Piero Angela, che riceverà dal direttore di Focus Jacopo Loredan un riconoscimento per la sua carriera di divulgatore scientifico.

Previsti oltre 200 eventi tra conferenze, workshop, dibattiti, spettacoli, laboratori e installazioni interattive, ai quali collaboreranno università, istituzioni, centri di ricerca e aziende italiane e internazionali, per raccontare e approfondire le sfide odierne dell’umanità in 5 aree tematiche: terra, uomo, scienza, tecnologia, Spazio.

Più di 100 gli ospiti presenti, tra scienziati, divulgatori, giornalisti, scrittori e altri esperti, come il climatologo Luca Mercalli, l’astronauta Paolo Nespoli o il divulgatore informatico Salvatore Aranzulla.

Per i più piccoli anche un’Area Kids, a cura del magazine Focus Junior, dove bambini e ragazzi potranno partecipare a laboratori su temi come spazio, coding, scienza e alimentazione.

Con la realizzazione di ‘Live’ si estende anche agli eventi la declinazione del brand Focus, che nel suo sistema, ricorda una nota stampa, oltre al magazine cartaceo e digitale, comprende numerose testate (Focus Extra, Focus Domande e Risposte, Focus Storia, Focus Storia Collection, Focus Storia Wars, Focus Junior, Focus Pico, Focus Wild), il sito Focus.it con un’audience di oltre 1 milione di utenti unici al mese, il canale televisivo Mediaset, la pagina Facebook e una app creata per fruire dei contenuti della rivista cartacea in realtà aumentata.