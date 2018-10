Ponte 1 novembre: oltre 7 mln in viaggio

Predilette città arte 28% e montagna 27,6%. Giro affari 2,38 mld

Saranno 7 milioni 304 mila gli italiani in viaggio per il Ponte del 1 novembre, con un lieve incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rileva Federalberghi. Ognuno spenderà mediamente 326 euro fra trasporto, vitto, alloggio e divertimenti, con un giro di affari complessivo di 2,38 miliardi di euro. La grandissima maggioranza trascorrerà la propria vacanza restando in Italia (88%): predilette le città d’arte (28%), la montagna (27,6%) e il mare (17,1%). Buone performance anche per laghi (4,5%) e località termali (4,2%).