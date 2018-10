MORA & BRONSKI DA VENERDÌ 26 OTTOBRE IN RADIO IL SINGOLO “MEZZANERA”

Da venerdì 26 ottobre è in radio “MEZZANERA” (Roberta Merlone / IRD S.r.l. International Records Distribution), il nuovo singolo di MORA&BRONSKI, il duo composto da Fabio Mora e Fabio Ferraboschi. Il brano, secondo estratto dall’album “50/50”, descrive il mondo malavitoso che orbita tra la Sicilia e il Sud America, per ritornare infine all’Italia e alla sua bistrattata cultura. Una canzone dall’incedere elettronico r’n’b sulla quale vengono cucite chitarre ritmiche, banjo e dobro. Un miscuglio tra Carosone, Buscaglione, e la musica di New Orleans.

”Mezzanera” è il nostro nuovo singolo – sottolineano Mora & Bronski – una canzone per metà italiana e per metà afroamericana. Per metà una canzone d’autore e per metà una canzonetta. Per metà una filastrocca e per metà una canzone della mala. È un brano in bilico tra Robert Johnson e Renato Carosone. Tra Leadbelly e Buscaglione. Non ci si può scrollare mai di dosso il posto dove si è nati, né si può rimanere troppo uguali a se stessi se quello che incontri lungo la strada ti piace davvero. Questo è “Mezzanera”, un gioco tra quello che sei e quello che vorresti essere».

videoclip realizzato da Max Cavalli Cocchi. Qui il link: Il brano è accompagnato da unrealizzato da. Qui il link: https://youtu.be/TgbYUO7Y3RM

Biografia

Mora & Bronski, power duo musicale in bilico tra folk, blues e cantautorato italiano, propongono un viaggio tra le Americhe attraverso classici del Blues, Country, Folk e Rock’n’Roll, unitamente a brani originali di propria composizione. Fabio Mora e Fabio Ferraboschi, rispettivamente voce e chitarra acustica, sondano le più intime sfumature tra il bianco e il nero, arrivando così all’essenza e alla radice dell’American Music – aspetto essenziale del loro nutrito bagaglio musicale – che era, solo in attesa di essere espresso nel momento giusto. La loro prima produzione musicale, a oggi disponibile solo sugli stores digitali, vede la luce il 20 novembre 2014 con il cd “Naïf“, anticipato dal singolo “Caterina della Neve“. L’album “Naïf”, ottiene un notevole riscontro di pubblico classificandosi tra le prime posizioni della classifica di iTunes nella Chart dedicata alla musica Blues. Nei due anni successivi Mora & Bronski portano la loro musica lungo tutta la penisola. Anticipato dal singolo “Nostra Signora dei Senza Nome“, il 28 gennaio 2016 esce “2“, il loro secondo album che riesce ad attirare ben presto l’attenzione della critica specializzata ricevendo numerose recensioni positive su magazine nazionali come Il Blues, Chop And Roll, Rock Rebel Magazine, Magazzini Inesistenti, Spettakolo!, e molte altri. Mora & Bronski iniziano un tour che li porta a realizzare più di 50 concerti, suonando in alcuni dei principali festival Blues italiani. Così il 9 marzo 2018 esce “Spaghetti Blues“, canzone che Mora & Bronski decidono di portare nelle radio. Il brano anticipa l’attesissimo nuovo album “50/50“, disco colmo di collaborazioni musicali tra cui Fabrizio Poggi (recentemente nominato ai Grammy Awards 2018), Deborah Kooperman, Lorenz Zadro, Pietro Marcotti, Arlo Zenzani e i Bayou Moonshiners composti da Stephanie Ghizzoni e Max Lazzarin. Dal 26 ottobre è nelle radio il secondo singolo estratto, “Mezzanera”.