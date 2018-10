LyBerty Radio Date 23 Ottobre con Senza Senso

Senza Senso

Rappresenta davvero la mia svolta artistica… grazie alla stesura a 4 mani con Alan Bedin e agli arrangiamenti di Antonio Frodella ne è uscito un brano particolare e alternativo ma che allo stesso tempo mi rappresenta in toto… forse è proprio per questo che sono così legata a questo brano perché è proprio come me..schietto…diretto forse un po’ irriverente ma tremendamente sincero e carico di voglia di farcela… in un mondo dove niente e nessuno sa’ cosa si cela dietro ai tuoi occhi… dentro alla tua anima.. dove nessuno capisce la tua sofferenza..dove pochi si soffermano a pensare prima di sputare sentenza…dove spesso il tuo piu’ grande problema diventa la tua unica compagnia quella che non ti abbandona mai… tu lotti alla ricerca di qualcuno che ti tenda la mano fino a quando ti rendi conto che niente e nessuno puo’ farlo…a meno che la tua forza non la trovi dentro di te… nel mio caso…nella musica… ecco il mio dottore;E’ la musica. Questa per me è la cosa piu’ gratificante esponendosi al pubblico con i propri inediti , ognuno ha bisogno del proprio dottore…della sua cura per l’anima… perché in un mondo pieno di ipocrisia e indifferenza tutti ci sentiamo spesso un po’ soli…

Cosa aggiungere? La musica è qualcosa che mi prende e non mi lascia più…Canto per dare libero sfogo alla mia libertà d’essere…quando canto entro nella mia dimensione…mi sento viva…mi sento ì me stessa al di là di tutto e di tutti…la musica mi ha salvato la vita…ed ora con il mio canto io voglio trasmettere tutto cio’ che mi attraversa l’anima perché per me la musica DEVE essere emozioni…brividi…pelle d’oca…energia…per me cantare è Vita !

Esperienze musicali e di spettacolo :

-Ho suonato il flauto traverso diversi anni.

-Adoro il teatro in cui mi sono cimentata per 8 anni.

-Studio canto moderno con insegnante privato Alan Bedin.

-Ho numerose esperienze con band con le quali tuttora canto in feste private, manifestazioni, locali, piazze dove mi espongo con il ruolo di leader e animatrice.

-Ho partecipato tre volte alle selezioni del Cantazzurro Festival accedendo alle serate finali, due volte da interprete e una con un brano inedito scritto da me e la mia band.

Nel 2009 ho fatto le selezioni del Festival di Brescia in coppia con un’altra ragazza, con un brano edito, accedendo alle fasi finali del concorso.

-Ho partecipato a molti altri concorsi musicali :

1° classificata Forette Festival 2015

3° classificata Citta’ ke canta 2016

Premio Giuria di Qualità Voci in Testa 2016

3° classificata Forette Festival 2017

2° classificata Pozzovoice 2017

1° classificata premio Senior 1 voce per la ricerca 2017 (gran Guardia (Vr))

Finalista Mirage song Contest con medaglia da parte di Paolo Meneguzzi e finalista Bravissima 2017 (talent Valerio Merola)

Festival del Garda, accedendo sempre alle fasi finali delle competizioni eccesso alle semifinali del Festival Show sia con brano edito che inedito.

-Dal 2014 mi sono esibita spesso come solista in teatri quali ad esempio Teatro Camploy a Verona per interventi musicali durante serate di Cabaret in cui ho avuto il piacere di collaborare con molti artisti del panorama televisivo di Zelig e Colorado del calibro di Max dei Fichi d’India, Mary Sarnataro, Max Pieriboni, Andrea Fratellini, Gigi Travostini, Gigi Rock, Francesco Damiano, Gian Gianca, Omar Pirovano, Nando Timoteo ecc. Durante gli anni 2014/2015/2016 ho avuto anche il piacere di esibirmi come partner in molte occasioni con RinoCeronte ex concorrente di Colorado nonché di eccezionale veramente in Teatri del nord Italia e durante la serata intervallavo i pezzi di cabaret con le esibizioni canore. Mi esibisco spesso con la Z29 grande orchestra diretta dal maestro Luciano Tavella come solista e corista con altri meravigliosi cantanti quali ad esempio Elena Tavella, Mattia Gandolfo, Nicola Marrano e Vincenzo Costa. Ho ricevuto la fascia di miss mamma Italiana in una delle serate di qualificazione, pertanto qualche volta partecipo anche alle sfilate organizzate dalla società Te.ma spettacoli.

Nell’ultimo periodo partecipo come ospite musicale durante le serate di miss blumare , miss red carpet e similari. Le esperienze più emozionanti sono state allo Zelig di Milano dove ho potuto cimentarmi sia come cantante che come cabarettista in un contesto di un certo spessore. Negli ultimi anni ho avuto anche il piacere di presentare alcune serate di un duo comico della zona per i quali poi concludevo la serata con il mio repertorio musicale.

La svolta è avvenuta durante il concorso Vota le Voci al quale ho partecipato nella categoria inediti , vincendo il concorso con “Senza Senso”… ottenendo in oltre il premio speciale firmando un contratto discografico con la Free Recording Studio del produttore Antonio Frodella con il quale ho intrapreso un viaggio tra le mie emozioni che finalmente riesco a far sbocciare e a trasmetterle ai miei fan.