ArtLab 18 arriva a Matera il 26 e 27 ottobre 2018

Dopo gli appuntamenti di Bari, ArtLab 18 – la piattaforma per l’innovazione delle politiche culturali – arriva a Matera con alcuni appuntamenti, per fare della cultura lo strumento di valorizzazione, sviluppo, coesione sociale.

«Da dodici anni ArtLab accompagna e anticipa le trasformazioni dell’ecosistema culturale, in un dialogo critico e costruttivo tra attori istituzionali pubblici privati e del Terzo settore, artisti, professionisti culturali e creativi indipendenti, centri di ricerca e di conoscenza, in una dimensione internazionale. L’ambizione è sempre contribuire a individuare modalità e strumenti appropriati e efficaci, generativi di processi di innovazione profonda delle pratiche e politiche, perché la cultura possa dispiegare il suo potenziale in molteplici direzioni. In questa tappa il tema centrale sarà l’utilizzo del patrimonio pubblico a fini di innovazione culturale e sociale, oggetto di un Convegno nazionale sui Partenariati Speciali Pubblico-Privati, in collaborazione con ANCI. Ma ci occuperemo anche del ruolo delle imprese ed enti nella valorizzazione del patrimonio culturale tra mecenatismo e Art Bonus, dell’Agenda europea per la cultura, di internazionalizzazione e di strumenti finanziari per le imprese culturali e creative, delle Biblioteche di comunità, delle nuove frontiere del Turismo sostenibile». Le parole di Ugo Bacchella, Presidente della Fondazione Fitzcarraldo, svelano il senso del poliedrico programma dell’ultima tappa di ArtLab 18, la piattaforma indipendente italiana dedicata all’innovazione delle politiche, dei programmi e delle pratiche culturali promossa dalla Fondazione Fitzcarraldo: un’ultima grande tappa di quattro giorni, da mercoledì 24 a sabato 27 ottobre, che popolerà prima Bari e poi Matera con diciotto tra convegni, tavole rotonde e workshop dedicati a numerosi temi.

Dal 24 al 26 ottobre ArtLab si svolge a Bari, per poi spostarsi nella città dei Sassi il 26 e 27 ottobre. Alla vigilia di Matera Capitale Europea della cultura 2019, i temi dominanti che verranno trattati sono relativi all’Agenda Europea per la cultura, le esperienze, le opportunità e le prospettive del turismo sostenibile, la valutazione degli impatti e le politiche a favore delle imprese culturali e creative. Argomenti questi che consentono di leggere e interpretare il percorso verso il 2019. «Stiamo costruendo un programma per l’Anno da Capitale Europea della Cultura che si muove esattamente su questo paradigma: offrire ai cittadini gli strumenti per meglio interpretare la contemporaneità e per affrontare le sfide che abbiamo davanti con sempre maggiore competenza. – spiega Paolo Verri, direttore di Fondazione Matera 2019 – Lasceremo una comunità pronta ad accogliere il futuro con uno sguardo aperto sul mondo, sulla cultura, sui tanti linguaggi che ci circondano. ArtLab fa parte di questo ricco mosaico che stiamo componendo».

All’interno del programma, centrale sarà il dibattito internazionale sulla Nuova Agenda Europea per la Cultura – previsto il 26 ottobre – per comprendere come si articoleranno azioni e programmi e quali opportunità si possono individuare nel documento proposto dalla Commissione Europea.

Anche a Matera non verrà tralasciato il tema degli strumenti a disposizione delle Industrie Culturali e Creative: oltre al laboratorio partecipato organizzato dal consorzio Materahub per condividere idee, buone pratiche, strumenti e disegnare partenariati intersettoriali e internazionali nei settori della cultura e della creatività, da non perdere l’incontro di presentazione del recentissimo “European Manifesto on Supporting Innovation for Cultural and Creative Sectors”, appello unanime lanciato a Francoforte da 15 partner europei per un sostegno su larga scala all’innovazione per il settore culturale e creativo. Ma a Matera non mancheranno i laboratori, come “Understanding Impact for Future Planning” organizzato in collaborazione con British Council utile e focalizzato sulla misurazione degli impatti dei progetti culturali. Infine, sabato 27 ottobre, sarà tempo di discutere di Turismo Sostenibile, per immaginare nuove dinamiche fra città e territori sempre più spopolati, dove la cultura possa divenire uno strumento per ripensare i flussi turistici.

Il programma completo di ArtLab 18 Bari-Matera è disponibile qui: http://artlab.fitzcarraldo.it/it/artlab-18/bari-matera/programma

La partecipazione agli incontri è gratuita ma su iscrizione al seguente link: http://artlab.fitzcarraldo.it/it/community

Il Programma di Matera

VENERDI’ 26 OTTOBRE

Museo Nazionale Palazzo Lanfranchi – Sala Levi, piano terra

[MATERA]

Workshop + Laboratorio partecipato (livinglab) per condividere idee, buone pratiche, strumenti e disegnare partenariati intersettoriali e internazionali nei settori della cultura e della creatività.

Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata (partner progetto Chimera)

Presentazione e report delle attività del progetto Chimera

Bernd Fesel, ECBN European Creative Business Network e

Giovanni Schiuma, Università degli Studi della Basilicata

Come le industrie culturali e creative possono innescare reti collaborative per innovarsi e internazionalizzarsi

10.45 – 12.45 Living Lab

Laboratorio di progettazione partecipata per la creazione di progetti innovativi a sostegno delle industrie culturali e creative, per definire strategie, ruoli e azioni utili ad agevolare le reti collaborative per le imprese, le organizzazioni no-profit e gli enti di ricerca nei settori della cultura e della creatività. In collaborazione con Consorzio Materahub.

9.30 – 17.30

Museo Nazionale Palazzo Lanfranchi – Sala delle Arcate, secondo piano

In inglese con servizio di traduzione simultanea

[MATERA]

A cura di British Council e Fondazione Matera-Basilicata 2019. Workshop su iscrizione tramite sito web.

Il seminario fornirà gli strumenti per misurare in modo efficace l’impatto dei progetti e per favorire la futura applicazione delle metodologie analizzate. È rivolto a professionisti del settore culturale che desiderano approfondire le conoscenze di base sulle tecniche di raccolta dei dati.

9.30 – 16.30

Workshop in inglese su iscrizione fino ad esaurimento posti

Conduce

Cath Hume, CEO, Arts Marketing Association (AMA)

16.30 – 17.30 Sessione conclusiva: Case studies – Plenaria aperta al pubblico

Interventi

Franco Bianchini, Università di Hull

“La valutazione di Hull Città Inglese della Cultura 2017”

Giovanni Padula, CityO Srl

“La valutazione dell’impatto di Matera 2019 sul territorio lucano”

17.30 – 18.00

Museo Nazionale Palazzo Lanfranchi – Sala Levi, piano terra

[MATERA]

L’11 ottobre 2018, in occasione della conferenza stampa al termine dell’Innovation Summit di THE ARTS+, il festival sul futuro delle industrie culturali e creative all’interno della Fiera del Libro di Francoforte, 15 partner europei hanno presentato il “Manifesto” lanciando un appello unanime per un sostegno su larga scala all’innovazione per il settore culturale e creativo.

Interventi

Ugo Bacchella, Fondazione Fitzcarraldo

Bernd Fesel, ECBN European Creative Business Network

18.00 – 20.00

Museo Nazionale Palazzo Lanfranchi – Sala Levi, piano terra

Con servizio di interpretariato LIS

[MATERA]

La Comunicazione della Commissione europea, uscita a maggio, che delinea le linee programmatiche per gli anni a venire, sta completando il processo di consultazione con il Parlamento e con il Consiglio Europeo. Quali sono le priorità e come si articoleranno in azioni e programmi? Quali approcci e quali modelli di governance tra attori istituzionali europei e nazionali anche alla luce dell’esperienza dell’Anno europeo del Patrimonio? Quali opportunità e quali criticità si possono individuare nell’Agenda?

Conduce

Paolo Verri, Direttore Fondazione Matera-Basilicata 2019

Interventi

Maria Angeles Albert de Leon, Direttore Real Academia de Espana, Roma (invitata)

Franco Bianchini, Direttore, Culture, Place and Policy Institute, Università di Hull

Silvia Costa, Parlamentare Europea, Rappresentante del Parlamento Europeo nel Comitato di Coordinamento Europeo all’Anno del patrimonio (in video)

Christian Ehler, Co-Presidente Intergruppo sulle industrie culturali e creative, Parlamento Europeo (in video)

Bernd Fesel, Managing Director, ECBN European Creative Business Network

Erminia Sciacchitano, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC), Commissione Europea

SABATO 27 OTTOBRE

10.30 – 17.00

Museo Nazionale Palazzo Lanfranchi – Sala delle Arcate, secondo piano

[MATERA]

a cura di Fondazione Matera-Basilicata 2019.

Riservato ai Matera changemakers e linkers

11.00 – 13.00

Museo Nazionale Palazzo Lanfranchi – Sala Levi, piano terra

[MATERA]

Inclusione sociale, protezione delle risorse ambientali e rispetto delle comunità sono gli assi di lavoro individuati nel 2017 dall’Organizzazione Mondiale del Turismo, mentre il Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017 – 2022 identifica quattro linee strategiche: valorizzazione del patrimonio, sviluppo di competitività e lavoro, collaborazione tra le istituzioni e i soggetti che si occupano di turismo, e sviluppo di un’offerta che risponda ai reali bisogni del visitatore. In questa prospettiva attori istituzionali, privati e studiosi dialogano sul futuro del turismo sostenibile , tra analisi ed esperienze.

Modera

Rossella Tarantino, Manager sviluppo e networking, Fondazione Matera-Basilicata 2019

Interventi

Rocco Messina, Console Regionale Touring Club Italiano per la Basilicata

Valeria Minghetti, Chief Senior Researcher, CISET – Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica

Emanuele Montibeller, Direzione artistica, Arte Sella

Melissa Moralli, IT.A.CÀ Festival del Turismo Responsabile

Nicola Morea, Sindaco di Irsina

Francesco Palumbo, Direttore Generale Turismo, MiBAC

Marta Ragozzino, Direttrice Polo Museale della Basilicata

Becky Riches, responsabile del progetto di turismo sostenibile Lucania Living

Maria Elena Rossi, Direttore Marketing e Promozione, ENIT- Agenzia Nazionale del Turismo