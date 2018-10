L’attore Woody Harrelson tra i Sassi di Matera virale su Instagram

Matera incanta proprio tutti. Mentre lunedì pomeriggio c’è stata l’incursione a sorpresa di Biagio Antonacci, pronto a suonare il pianoforte in piazza Vittorio Veneto personalizzando uno dei suoi successi “Se io, se lei” con una dedica speciale per la città di Matera, nello scorso weekend dopo aver visitato alcuni centri suggestivi in Puglia si è aggirato tra i Sassi di Matera anche l’attore Woody Harrelson, il protagonista di “Natural Born Killers”, che resta il ruolo più importante della sua carriera.

L’attore statunitense Woody Harrelson si è fatto apprezzare al cinema anche nei film “Tre manifesti a Ebbing”, “Missouri” e “Venom”.

Harrelson, che ha girato numerosi film nel corso della sua carriera collezionando una serie di nomination ai Golden Globe, ha postato due scatti dedicati a Matera e tra questi spicca la sua posa acrobatica da grande attore su un muretto nel Sasso Barisano, diventata già virale su Instagram con oltre 75 mila visualizzazioni.