COSTA CROCIERE SALPA DA SAVONA CON A BORDO OLTRE 40 MISS, OSPITI E PERSONAGGI DELLO SPETTACOLO

In occasione della finale nazionale di Miss stella del Mare 2018, sabato 20 ottobre da Savona a bordo di Costa Crociere, 40 stelline provenienti da tutta Italia con un bagaglio pieno di sogni e speranze, durante la crociera parteciperanno all’accademia di bordo e si contenderanno la prestigiosa corona.

Oltre alle ragazze saranno presenti personaggi dello spettacolo e della televisione, i quali dispenseranno consigli e competenza nel ruolo di coach per l’accademia di bordo ed accompagnare le Stelline alla finale di Sabato 27 ottobre.

Un Cast eccezionale per le coreografie con Giampiero Gencarelli coreografo della Rai in collaborazione con Antonio Fiore noto coreografo e ballerino; in veste di Presidente della giuria ci sarà Daniel Mc Vicar attore americano ammirato in tantissime produzioni di successo, lo ricordiamo sopratutto nel ruolo di Clark nella regina delle fiction mondiali, tutt’oggi in onda su tutti i maggiori canali tv “Beautiful”.

Sono presenti anche la modella, showgirl e attrice cubana Ariadna Romero, Pierpaolo Petrelli di Striscia la Notizia e la cantante, scrittrice, poeta e attrice Alessandra Nicita; inoltre in giuria troveremo anche Stephanie Bellarte Miss Stella del Mare 2017 che sabato prossimo dovrà cedere la corona.

La presentatrice ufficiale selezionata da Filippo Russo ed il suo staff è Ariadna Romero attrice e modella con lei sul palco il carismatico Filippo Ferraro di RDS.