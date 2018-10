FUORI ORA “LIGHT BLUE”, il singolo che anticipa il nuovo album dei LEVY

Il 22 Ottobre è il giorno di “Light Blue”, il nuovo singolo che anticipa l’album della band marchigiana dei LEVY, pubblicato da LAYELL Label e distribuito da iMusician.

“Light blue” é una canzone ricca di energia che esprime la fantastica novità di diventare genitore, unita alla rinnovata forza nell’affrontare la quotidianità, in una prospettiva dove non conta mostrarsi, ma essere innocenti e forti allo stesso momento, come bambini.

Spotify: https://spoti.fi/2ySKnSv

Light Blue su Youtube:

https://youtu.be/9SG4z2Gvy9U (lyric video)

La canzone fa uscire il lato più solare e forte della band, con la voce incastrata alla perfezione nelle dinamiche della parte ritmica, mentre le chitarre e i loop surfano sulle liriche. Puntuali ma stavolta anche freschi, i Levy pubblicano un lavoro degno delle sonorità internazionali con cui li abbiamo conosciuti. Sicuramente un pezzo d’Italia da ascoltare dentro e fuori i confini dello Stivale.

L’album arriva dopo un 2018 caratterizzato dagli ottimi risultati dei singoli “Jamie” e “Beautiful Monsters” che ha portato la band marchigiana oltre i confini nazionali con sette date nel Regno Unito con il “Beautiful Monsters Summer Tour”. I risultati che, insieme agli ascolti ottenuti sui digital store, gli ottimi riscontri arrivati dagli addetti ai lavori e la nomination al Radio Wigwam Online Awards 2018, fanno della band marchigiana una delle realtà più solide e artisticamente importanti che ci sono in Italia.

LEVY – BIOGRAFIA

I Levy nascono nel 2015 dall’idea di Matteo Pagnoni e Damiano Cherchi dopo l’esperienza pluriennale sui palchi italiani.

La band di base nelle Marche, terra in pieno fermento artistico, è riuscita ad uscire oltre i confini nazionali dopo l’evoluzione di sound e testi che li hanno portati a calcare i palchi nel Regno Unito e nel Galles (2017 e 2018), dopo il mini tour italiano.

Il palmares dei Levy è di tutto rispetto: vincono il premio come “Indie band dell’anno 2016”, nel 2017 vengono recensiti da decine di fanzine e webzine americane, canadesi e australian, fino ad essere definiti rivelazione nel mondo indie rock dal Magazine Inglese Uber Rock Uk.

Un anno dopo arriva la nomination come una band italiana ai Radio Wigwam Online Awards 2018 e il primo posto nella Top Ten di Radio Indie Alliance.

Nel 2018 pubblicano due singoli: “Jamie” e “Beautiful Monsters”.

Dopo il “Beautiful Monsters Tour”, la band firma con l’etichetta LAYELL Label e lavora al nuovo album “Light Blue” (pubblicato da LAYELL Label e distribuito da iMusician).

Contatti & Social

Facebook: https://www.facebook.com/levysound

Youtube: https://www.youtube.com/channelevi

Spotify: https://spoti.fi/2wpyzWK

Website: http://levyband.com/