Nei giorni scorsi in provincia di Matera, su alcune zone, sono caduti “oltre 200 millimetri di pioggia caduta”, provocando “ingenti danni alle colture e istanze di sgombero”: lo ha detto la Coldiretti di Basilicata, in particolare dopo sopralluoghi nella zona di Rotondella (Matera). La Coldiretti ha spiegato di aver chiesto a istituzioni ed enti competenti “misure urgenti in vista dell’allerta meteo dei prossimi giorni”.