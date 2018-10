NATIONAL GEOGRAPHIC ANNUNCIA I VINCITORI DEL PREMIO MARKETING

Sono stati proclamati i vincitori della 30^ edizione del Premio Marketing per l’Università.

I vincitori dell’edizione 2018 del Premio, patrocinato da National Geographic, sono Flavio Caporossi e Matteo Di Palma della Sapienza Università di Roma con il progetto NatGeo save the world.

Il secondo e terzo posto sono stati assegnati a Martina Riccitelli e Claudia Raponi, anche loro della Sapienza, e a Jessica La Rosa e Gianluca Mazzi dell’Università degli Studi di Verona.

Il Premio Marketing per il Miglior Video è stato assegnato a Angelo Moscato, Aniello Grazioso e Clara Recanatini dell’Università di Urbino Carlo Bo.

Il vincitori del Premio Marketing National Geographic avranno l’opportunità di effettuare uno stage retribuito presso gli uffici di National Geographic.

Con poco meno di 600 elaborati, questa 30^ edizione ha registrato il record di sempre in termini di progetti presentati alla SIMktg.

Complessivamente, gli studenti che hanno partecipato all’edizione 2018, proponendo soluzioni innovative del caso di studio legato al mondo di National Geographic sono stati più di 1500 da 29 università italiane.

“Ogni anno il 27% dei profitti di National Geographic è impiegato per finanziare progetti di ricerca e conservazione” dichiara Davide Brunetti, Commercial & Marketing Director National Geographic Partners.

“L’obiettivo di National Geographic è quello di identificare, sostenere e far crescere professionalmente persone in grado di cambiare il mondo di oggi e di domani grazie a idee innovative e coraggiose in tema di esplorazione, ricerca scientifica, conservazione, educazione e storytelling.

Per questo ci è sembrata una scelta naturale rendere National Geographic protagonista di questa nuova edizione del Premio Marketing”.