I MEDISON nuovo singolo “IL TEMPO DELLA SERA SUONA IN QUATTRO”

La band ha pubblicato un nuovo singolo “IL TEMPO DELLA SERA SUONA IN QUATTRO” accompagnato dal videoclip pubblicato su Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=F16PTb-YiB4

MEDISON – BIOGRAFIA

La Medison è una rock Band nata nel 2008. Ha al suo attivo numerosi concerti nella Regione Puglia ed anche in alcuni teatri della Campania e Basilicata ed il suo disco, dal titolo “IDENTICO”, è stato pubblicato su tutti Digital Stores e su Spotify ed è interamente prodotto ed arrangiato dagli stessi musicisti. Ospite in alcune manifestazioni quali presentazioni di libri, di movimenti politici e persino eventi di portata mondiale come il Genfest, nell’agosto del 2012, con una presenza di circa 12.000 giovani provenienti da tutto il mondo, Medison è di supporto ad una compagnia teatrale, di cui è parte integrante, che porta lo stesso nome e che raggiunge 15 elementi tra cui ballerini e attori. La pace, la fraternità universale, la dignità di ogni uomo che vive sulla terra, sono i valori che attraverso il teatro sociale cerca di trasmettere, rivolgendosi a gente di tutte le età, culture e provenienze geografiche. L’ultimo lavoro della compagnia si chiama “in(di)visibili” e racconta di rapporti nati in contesti particolari, di sensibilità differenti, di identità, uguaglianza e diversità. Indivisibili è nato dalla relazione e dall’amicizia con alcuni ragazzi migranti ospiti di un centro d’accoglienza della città di Bisceglie che recitano sul palco insieme agli attori di Medison e raccontano del viaggio che li ha portati in Italia. Nell’inverno 2017 l’incontro con Davide Pannozzo sigla l’inizio di una collaborazione che riporta in studio di registrazione la band per la composizione del nuovo album con la produzione musicale del noto artista descritto dalla critica come uno degli artisti della nuova contemporary blues più interessanti della nuova generazione.