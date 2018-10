APT BASILICATA, PREMIO A RIMINI PER REPUTAZIONE SUL WEB

Si sta svolgendo a Rimini l’edizione 2018 del Ttg, una delle più importanti fiere del turismo in Europa dove la Basilicata si è ritagliata un ruolo da protagonista.

Un appuntamento a cui istituzioni e operatori del settore del travel ritengono ormai necessario partecipare per creare relazioni e stare al passo con le evoluzioni del turismo mondiale. In queste occasioni, inoltre, spazio di rilievo viene riservato a eventi ed appuntamenti destinati a dare visibilità e protagonismo a chi si occupa di promozione.

E’ il caso di due importanti premi che in questa edizione sono stati assegnati alla Basilicata in due particolari settori della comunicazione e che riguardano il mondo del web.

Il primo riconoscimento è giunto nella giornata del 9 ottobre, nell’evento Hospitality Day che precede il Ttg e all’interno del quale si è svolta la settima edizione degli HSA – Hospitality Social Awards, premio che viene dato alle migliori attività di social media marketing di operatori privati e di istituzioni pubbliche.

Questa edizione, nella categoria riservata alle destinazioni turistiche, su ottanta candidature in Italia, ha dunque visto un importante secondo posto assegnato alle attività del network Basilicata Turistica dell’Apt Basilicata, dietro i vincitori delle Marche.

Un successo che si aggiunge al terzo posto del 2017 e che conferma l’attività costante di crescita nel settore della promozione sui social che l’APT svolge da anni.

A questo premio – che riguarda più direttamente il lavoro dei web team – si aggiunge invece un altro prestigioso riconoscimento che invece riguarda l’intero sistema del turismo in Basilicata, che si aggiudica il primo posto tra le regioni italiane come destinazione con la migliore reputazione in assoluto, decretata sul web dalle recensioni dei turisti che parlano della propria esperienza in Basilicata, con particolare riguardo alle strutture ricettive ed alla qualità dell’accoglienza.

Giunto alla sua terza edizione all’interno del TTG di Rimini, il premio IDD – Italia Destinazione Digitale è prodotto da Travel Appeal, società di analisi e studio della rete nel settore del turismo, che realizza progetti e ricerche analitiche sui cambiamenti del mercato e della rete nel mondo del turismo.

La Basilicata inoltre si è aggiudicata anche la terza posizione nella categoria delle regioni percepite come “più autentiche” e il secondo posto tra le regioni “più accoglienti”.

Un premio, anche in questo caso, che si aggiunge alla vittoria nella stessa categoria di regione più amata d’Italia.

“A ritirare i premi è stata chiamata Apt – spiega soddisfatto Mariano Schiavone, direttore generale dell’Agenzia di Promozione Territoriale – e mentre nel caso degli Hsa è un lavoro svolto costantemente dal nostro web team da anni, il premio IDD è da condividere con tutto il sistema turistico della Basilicata, dagli operatori alle istituzioni che quotidianamente operano per far crescere la nostra reputazione ribaltando la storica etichetta che il passato ci ha attribuito.

Un traino di immagine lo sta evidentemente rappresentando la forza di Matera ed in questo caso il web sta amplificando maggiormente la visibilità e la percezione della qualità di tutto il territorio”.