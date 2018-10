Ecco Mark J Evo, il cantautore napoletano che ama la musica latina. “Otra como tù” è il nuovo singolo

Si intitola “Otra como tù” ed è il nuovo singolo di Mark J Evo, il cantautore napoletano innamorato della musica latina. Un brano reggaeton ritmato e pieno di energia giovane, come i sogni freschi del suo giovane autore.

20 anni, All’attivo 3 singoli di grande impatto social, l’artista napoletano va controcorrente e conferma la sua volontà di continuare il progetto in lingua spagnola, il motivo alla base è molto più profondo di quanto possa suggerire il sound semplice e scanzonato delle sue produzioni : “La cultura italiana è più vicina a quella latina che a quella anglosassone. Vorrei infatti ricordare che l’Italia fa parte della cosiddetta Unione Latina, un’istituzione mondiale che riunisce oltre 37 paesi del mondo accomunati dalla storia e dalle comuni radici della lingua volgare, l’antico latino appunto. Napoli, la mia città, è stata poi dominata dagli spagnoli quelle sonorità linguistiche sono nel nostro dna”.

Cresciuto ascoltando le hit di Santana, Enrique Iglesias, Daddy Yankee ed Alvaro Soler, Mark J Evo sembra aver le idee chiare sul suo futuro: “Nel mio nome la J che sta per Junior, data la mia giovane età, ma EVO vuol simboleggiare l’evoluzione che sempre deve accompagnare la mia crescita artistica ed umana. Voglio lavorare passo dopo passo e migliorarmi. Infatti frequento il Consevatorio dove sto studiando musica elettronica ed un’accademia di alta formazione dove sto perfezionando il canto“.

Il videoclip di “Otra como tù” (regia di Antonio Amendola ed arrangiamento di Oreste Fiengo), comunicato sul nazionale dall’etichetta indipendente Suono Libero Music, è in totale controtendenza con l’inverno alle porte e ci restituisce un’atmosfera mediterranea e gioiosa. Il cantautore napoletano spiega così la scelta: “E’ un brano solare e positivo che parla della forza dell’amicizia che aiuta a far superare i momenti difficili. Ci piaceva l’idea di raccontare i giovani attraverso sorrisi e divertimento e poi le belle canzoni-conclude Evo- sconfiggono il tempo e possono rappresentare un momento di evasione per la gente“.

Ed in effetti il risultato a pochi giorni dall’uscita è confortante, 5000 visualizzazioni e tante condivisioni spontanee del popolo di Internet che unite ad un canale Youtube da oltre 1,2 milioni di click fa di lui un potenziale molto interessante con un futuro ancora tutto da scrivere, in ascesa.

MARK J EVO – BREVE CURRICULUM PROFESSIONALE

Classe ’98, Mark J Evo (all’anagrafe Marco Luongo),è un giovane ed interprete di di genere Reggaeton e Pop. Diplomato al Liceo Scientifico prosegue i suoi studi da privatista approfondendo il Canto Moderno, Pianoforte e Tecnico del Suono.

E’ iscritto al Conservatorio di Napoli “San Pietro a Majella” e frequenta il corso di laurea di “Musica elettronica”. E’ appassionato di Computer music e, grazie a queste conoscenze, imbastisce da solo le pre-produzioni dei suoi brani.

Esperienze:

Luglio 2017, partecipazione esibizione live Teatro Bolivar Napoli ( inediti e cover )

Settembre 2017 , partecipazione esibizione live concorso “Una voce in Campania”

Dicembre 2017- marzo 2018 , diverse partecipazioni a feste private

Marzo 2018 , esibizione manifestazione canora Cantafestival giro con i brani My Paradise e Suena conmigo in onda il 10 e 17 luglio 2018 su ITALIAMIA canale 161

Marzo 2018 , partecipazione live e intervista al programma radiofonico Controvento di Radio Vela International web, presentazione della discografia completa

Aprile 2018 , stage presso C.E.T di Mogol nell’ambito di Spring Music Camp

Aprile 2018 , partecipazione del contest on line EXPO4TALENT con My Paradise , 1° posto

Partecipazione al V.I.C della FIM Milano con il videoclip di My Paradise

In partecipazione al Tour Music Fest con il brano Suena conmigo, categoria songwriter , ammesso alla fase finale settembre 2018

Varie recensioni portali specializzati web ( Radio Attiva, Indipendent Radio, Music Alive, La Testata , Blob Agency , Zazoom …) .

(a cura dell’Ufficio Stampa Suono Libero Music)