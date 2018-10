ROLLING STONE ITALIA SI RINNOVA

A partire dal numero in edicola il 5 ottobre il giornale si rinnova completamente anche nella grafica e introduce diverse novità. Anche il sito sarà a breve rinnovato, allineandosi con quello dei “cugini” americani

“Avete in mano un Rolling Stone nuovo di zecca, completamente rinnovato nella grafica e con molte buone soprese, a partire dagli editorialisti. Scoprirete che avete tra le mani un giornale più Rolling Stone che mai”.

Sono le parole di Giovanni Robertini, editor in chief di Rolling Stone Italia, alla vigilia dell’uscita in edicola del prossimo numero a cui fanno eco quelle di Massimo Coppola, head of content di RS, che racconta la direzione dei contenuti del mensile rinnovato:“Pensiamo che la leggerezza sia un diritto; il divertimento pure e che la pop culture sia un patrimonio dell’umanità; allo stesso tempo non ci sfugge che oggi le voci libere vanno lasciate cantare a squarciagola.

Rolling Stone lo farà sempre, indipendente e senza paura, com’è sempre stato e forse ancor di più. Schierato senza dubbio alcuno per una società aperta e accogliente, che valorizza talenti e competenze, che cresce insieme, senza lasciare nessuno indietro.

E quindi Rolling Stone è oggi un giornale ancora più divertente, bello ed emozionante e al tempo stesso consapevole della necessità di occuparsi della politica e del discorso sulla collettività.

Per raccontare quello che accade con attenzione e rispetto, per tenere sempre accesa la luce del pensiero libero, indipendente, competente”.

A partire dal numero in edicola il 5 ottobre il giornale si rinnova completamente anche nella grafica e introduce diverse novità, iniziando dalla copertina dove campeggia un nuovo logo, che dopo oltre 25 anni cambia per tutte edizioni internazionali; viene inoltre adottata una grafica più pulita, che si esprime anche all’interno del giornale con una struttura verticale delle pagine e un’alternanza evidente di spazi solo testuali con pagine esclusivamente fotografiche.

Il progetto grafico è stato curato dall’art director di Rolling Stone, Davide Mottes.

Aria nuova anche nelle rubriche storiche: Rock&Roll racchiude tutti i mondi di RS e li amplifica in una ventina di pagine. Un flusso continuo pieno di fotografie e nessun confine tematico; Storie, le interviste e le inchieste ai nomi più importanti della pop culture italiana e mondiale.

Nasce la nuova sezione, Politica, un osservatorio privilegiato sull’attualità che nel numero di ottobre ospita una lunga conversazione con il presidente della Camera Roberto Fico, pagine stampate su fondo grigio a richiamare quello dell’informazione pura dei quotidiani.

Sempre in tema di attualità fanno il loro ingresso due tra i molti nuovi editorialisti che di numero in numero incarneranno perfettamente lo spirito di Rolling Stone: a ottobre saranno Emma Bonino e Adriano Sofri.

E ancora: Portfolio, con fotografie e ritratti esclusivi, un racconto per immagini del mondo che ci circonda e Pop&Life, dove gli oggetti di tutti i giorni prendono una nuova vita, illustrata: sul nuovo numero sono 5 artisti della mostra di illustrazione Paw Chew Go, in arrivo a Base Milano a metà ottobre, a disegnare queste pagine coloratissime.

E in chiusura le imperdibili Reviews, dalla musica al cinema, dai libri ai videogiochi e alle serie tv: le opinioni di RS sulle ultime novità.

Anche il sito di Rolling Stone sarà a breve rinnovato, allineandosi con quello dei “cugini” americani e con la nuova grafica del giornale.