ROMA CAPITALE DELLA MODA: IL 13 OTTOBRE EVENTO GLAMOUR A PALAZZO FALLETTI

Stilisti e creatori di moda da tutta Italia parteciperanno all’evento fashion denominato “Festival della Moda”, abbinato al concorso di bellezza internazionale The Look Of The Year, che si terrà sabato 13 ottobre alle 20,30 nella splendida location di Palazzo Falletti a Roma.

All’interno della residenza settecentesca collocata nel pieno di centro di Roma (in via Panisperna, a pochi metri da Via Nazionale) ambientazione ideale per uno spettacolo dedicato alla bellezza e all’eleganza, verranno presentate le collezioni moda di stilisti italiani ed internazionali, alla presenza di fotografi, giornalisti e vip.

Ad organizzare l’evento sono Sabina Prati, titolare dell’agenzia di moda Sabina Prati Eventi Moda ed agente per il Lazio di The Look of The Year, e Stefano Raucci, conduttore radiotelevisivo di Sky e RadioRadio, in passato più volte inviato al Festival di Sanremo per Radio101.

Ampia visibilità verrà data all’evento anche attraverso i social, che sempre più orientano anche i gusti e le tendenze del pubblico.

Alcuni video delle serate del tour estivo del Festival della Moda, che ha fatto tappa in piazza prestigiose ed importanti del Lazio come Castel Gandolfo (in piazza della Libertà, storica residenza estiva papale), Bracciano (Castello Odescalchi), Nemi (Palazzo Ruspoli), Castel San Pietro Romano (la città di “Pane, Amore e Fantasia”, celebre film degli anni ’50), hanno avuto migliaia di visualizzazioni in brevissimo tempo.

Ogni stilista avrà il suo spazio per proporre i capi della sua nuova collezione, facendoli conoscere al cospetto di addetti ai lavori e non.

L’evento sarà seguito da organi di informazione e media nazionali ed emittenti radiofoniche e televisive che si sono già accreditate.

Tra gli stilisti partecipanti, provenienti da tutta Italia, verrà assegnato il premio Original Fashion, mentre tra le ragazze e i ragazzi che prenderanno parte alla finale regionale di The Look Of The Year Lazio, verranno selezionati i finalisti che dal 25 al 28 ottobre a Ortigia (Sicilia) si contenderanno il titolo mondiale del contest.

Una giuria di giornalisti, vip e personaggi dello spettacolo avrà il compito di votarli.