ECCELLENZA LUCANA : IL REAL SENISE SUPERA LA MURESE E SI PORTA A UN PUNTO DALLA VETTA

SENISE- Seconda vittoria consecutiva per il Real Senise di De Pascale che, dopo la vittoria di sette giorni fa al Cupolo contro il Grumentum, si ripete al Giambattista Rossi battendo per due reti a uno la Murese di Limoncelli.

Per la cronaca sono i senisesi a partire col piede giusto, infatti al 2′ minuto é Tuzio a provare la conclusione che termina di poco fuori dalla porta di Damiano.

Passano pochi minuti e il Real Senise passa in vantaggio.

Correva il 10′ quando Tuzio crossa per Picaro che di testa batte Damiano.

Passano pochi minuti ed è la murese a provarci con Tangaro ma la difesa senisese libera.

Al 15′ é Lavecchia per i Senisesi a battere a rete ma Damiano para.

Al 16′ la Murese va vicinissima al pareggio con Salerno la cui conclusione termina sul palo.

Un minuto più tardi, la Murese pareggia i conti con una punizione di Salerno.

Nei minuti successivi sono i Senisesi a tentare la via della rete prima con Salzano dal limite, e poi con Tuzio, servito da Ciuccio, ma la difesa della Murese fa buona guardia.

A pochi minuti dalla fine della prima frazione di gioco, il Real Senise si riporta in vantaggio.

Lavecchia con una conclusione dalla distanza colpisce la traversa, intercetta la sfera Picaro che viene strattonato in area, per l’arbitro é calcio di rigore che La vecchia dagli undici metri trasforma.

Dopo una conclusione di Lavecchia servito da Salzano per la compagine sinnica, le due squadre vanno al riposo con il Real Senise in vantaggio per due reti a uno sulla Murese.

Nella ripresa le due squadre giocano a viso aperto con la Murese che tenta il tutto per tutto a tentare la via del pareggio e il Real Senise attento a non concedere spazi agli avversari e a chiudere la gara.

Al 18′ gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Grieco.

Passano pochi minuti ed è Salzano a provarci per i Senisesi ma la difesa ospite controlla.

Al 25′ la Murese si morde le mani per il pari sfiorato da Nano.

Nei minuti successivi la partita scende di tono e nonostante l’inferiorità numerica la Murese prova a mettere in difficoltà con decisione la retroguardia senisese attenta a sventare le folate degli ospiti.

Nei minuti finali sono i senisesi a tentare la via della rete con Di Lascio ma il risultato non si sblocca e al triplice fischio del direttore di gara esplode la gioia dei ragazzi di mister De Pascale che ottengono la seconda vittoria consecutiva portandosi ad un punto dalla vetta della classifica, mentre, resta l’amaro in bocca alla murese per la prestazione positiva vista quest’oggi.

TABELLINO

Real Senise: Annunziata, Giannuzzi, Loira, Matinata, Gioia, Arleo, Lavecchia, Picaro, Salzano, Ciuccio, Tuzio. A disp. Propato, Fele, Caputo, Maicon, Spagnuolo, Di Nella, Naim, Ferrara, Di Lascio. All. De Pascale

Murese :Dammiano, Verova , Grieco, Rota, Marolda, Ricigliano, Sangiacomo, Caivano,, Bello, Salerno, Nano. A disp. Cardone, Ceccia, Mangone, Suozzo, Troglia, Gilibrizzi, Diovisalvi, Boilly. All. Limoncelli

Marcatori : 10′ Picaro (R.S), 17′ Salerno ( M), 42′ Lavecchia (rig ) (R.S )

Vincenzo Roseti