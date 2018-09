INTESA SANPAOLO E VIDAS INSIEME PER L’HOSPICE PEDIATRICO CASA SOLLIEVO BIMBI

La Banca ha finanziato il progetto collaborando all’allestimento di tre mini appartamenti per i bambini e le loro famiglie nella struttura specializzata in cure palliative pediatriche che aprirà in primavera.

Servono 40mila euro per la costruzione di aree e spazi gioco nella Casa Sollievo Bimbi. Per le donazioni attivata la piattaforma Intesa Sanpaolo For Funding

Evento di presentazione del progetto: giovedì 27 settembre ore 17,30 filiale Intesa Sanpaolo Via Verdi 8 a Milano

Milano, 26 settembre 2018 – In vista dell’apertura della Casa Sollievo Bimbi di Vidas a Milano, la nuova struttura destinata a bambini con malattie gravi e alle loro famiglie che aprirà in primavera 2019, Intesa Sanpaolo sostiene la realizzazione di tre mini appartamenti nella struttura specializzata in cure palliative pediatriche e mette a disposizione la sua piattaforma crowdfunding For Funding (www.forfunding.it) per sostenere la campagna di raccolta fondi da destinare all’allestimento di aree e spazi giochi nell’edificio in corso di ultimazione.

Intesa Sanpaolo ha sostenuto il progetto sin dalle prime sue fasi con un finanziamento di 10 milioni da parte di Banca Prossima, la banca del Gruppo dedicata al Terzo Settore, e un contributo per l’allestimento di tre mini appartamenti destinati ai piccoli pazienti in Casa Sollievo Bimbi di Vidas.

Questa iniziativa rientra nel progetto Sistema di Solidarietà nazionale dell’accoglienzapromosso nell’ambito del Piano d’Impresa 2018-2021 di Intesa Sanpaolo con l’obiettivo di potenziare nel Paese la capacità ricettiva delle strutture di accoglienza, tra le quali i centri di lungodegenza come la nuova struttura di Vidas, aumentando così la capacità di 3285 posti letto l’anno.

In Italia i bambini con malattie inguaribili e bisogni assistenziali complessi sono oltre 30mila e soltanto il 15% di loro riceve le cure palliative pediatriche cui avrebbe diritto. La Casa Sollievo Bimbi di Milano, primo hospice in Lombardia, sarà il quinto ad aprire in Italia.

Per la realizzazione di aree gioco e movimento nella Casa Sollievo Bimbi, per le quali ora si richiede il contributo dell’intera comunità civile, servono adesso ulteriori 40 mila euro. A tale scopo, per sostenere la raccolta fondi Intesa Sanpaolo mette a disposizione la piattaforma di crowdfunding del Gruppo, For Funding (www.forfunding.it).