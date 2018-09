MARGIOTTA (PD): “DI MAIO, BASILICATA NON È PROVINCIA DELLA PUGLIA”

“Di Maio – legittimamente – lancia la campagna elettorale per le imminenti elezioni regionali in Basilicata da Bari.

Qualcuno dovrebbe spiegargli che la Basilicata non è una provincia della Puglia e neppure della Campania”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo Pd in commissioni lavori pubblici e senatore lucano Salvatore Margiotta.

“Il potente vicepremier – prosegue il senatore dem – non è più il leader dell’opposizione e, dunque, sarebbe necessario cambiasse registro, smettendola di denunciare il gap infrastrutturale della Basilicata, che è noto e di cui ci siamo occupati al Governo, e dicendo chiaramente quante risorse intende stanziare per la regione in legge di bilancio e per realizzare quali opere.

“Il M5S – ha aggiunto Margiotta – ha fatto campagna elettorale promettendo che avrebbe bloccato le estrazioni petrolifere in Basilicata, un’enorme sciocchezza ma molto popolare. Adesso che guidano il Paese dicano se bloccheranno il lavoro dei pozzi oppure no.

La loro credibilità è ai minimi storici dopo il caso Ilva. Ci aspettiamo chiarezza perché la regione ha bisogno di investimenti e sviluppo e non certo di essere trasformata nel laboratorio della decrescita a cinque stelle.

I lucani non vogliono ascoltare promesse vaghe e da chi governa si aspettano concretezza.

Allora, il governo del cambiamento chiarisca cosa intende fare su temi cruciali come quello delle infrastrutture e delle estrazioni e la smetta di fare propaganda.

I lucani sono saggi e sanno benissimo distinguere le chiacchiere dal buon governo”.