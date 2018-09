Taranto, dal 10 a 15 settembre la seconda edizione della MAS WEEK

Al via il 10 settembre, in Città Vecchia a Taranto, la seconda edizione della MAS WEEK, evento ideato nel 2016 da Giuseppe Fanelli, Francesco Lasigna, Carmine Chiarelli e Gemma Lanzo che ne è anche la curatrice. Il claim di questa edizione è “Creativity is the future”.

L’evento è organizzato dalla società di architettura e ingegneria MAS – Modern Apulian Style, dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Taranto e dal Distretto Produttivo ‘Puglia Creativa’ con il patrocinio e il sostegno del Comune di Taranto. Diverse le location che ospiteranno i numerosi eventi, tra queste: Palazzo Pantaleo, Molo Sant’Eligio, Galleria Comunale Castello Aragonese, Palazzo Galeota, Ipogeo Passo di Ronda.

La MAS WEEK non sarà solo un momento di fruizione culturale ma un’occasione di riflessione su come concretamente l’etica, l’estetica e la creatività possano essere la chiave di volta in tutti i settori produttivi.

CREATIVE DISTRICT FOR OLD TOWN

Il cuore della MAS WEEK sarà il Workshop dal titolo “Creative District for Old Town”, cinque gli studi di architettura che lo terranno: Alterstudio Partners (Milano), Arcò – Architettura e Cooperazione (Milano), Gianluca Peluffo & Partners (Savona), SMALL (Bari) e Stefano Boeri Architetti (Milano) con il coordinamento scientifico di Alessio Battistella. Il progetto del Workshop punta alla creazione di un Quartiere della Creatività di Taranto per agire concretamente sulla riqualificazione della Città Vecchia. L’obiettivo è di creare l’hardware necessario a una nuova visione di sviluppo urbano dove le forze creative del territorio messe a sistema possano dare vita ad un innovativo progetto culturale. Il risultato finale sarà un masterplan i cui specifici temi emergeranno dalle visioni prodotte dai singoli gruppi di progetto.

GLI EVENTI

Oltre al Workshop la settimana vedrà lo svolgersi di eventi gratuiti ed aperti al pubblico dedicati all’architettura, al design, all’innovazione, allo sviluppo economico ed anche alla musica, al cinema, al teatro e all’arte. La MAS WEEK sarà inaugurata lunedì 10 settembre alle ore 18.30 presso Palazzo Pantaleo con il talk dal titolo “Creatività tra innovazione e territorio”.

INCONTRI – Gli incontri successivi si avvicenderanno sui temi della creatività, della rigenerazione urbana ma anche sui sistemi innovativi e creativi di fare impresa e vedranno la partecipazione di vari attori locali quali istituzioni, associazioni, centri di ricerca, università e imprese. Oltre agli incontri a cura di MAS le altre tavole rotonde saranno tenute dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Taranto, da ANCE Taranto, dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto e da Formedil CPT Taranto. Quattro le lezioni pubbliche dei tutor del Workshop: “Il processo creativo nei progetti low tech” (Arcò – Architettura e Cooperazione); “The Living & the City: variations on the theme of urban biodiversity” (Stefano Boeri Architetti); “I luoghi della cultura” (Alterstudio Partners); “Architetture eretiche” (Gianluca Peluffo & Partners).

LIBRI – Uno spazio sarà dedicato anche alla presentazione del libro di Leonardo Caffo e Azzurra Muzzonigro dal titolo “Costruire futuri. Migrazioni, città, immaginazioni” (Bompiani), alla quale parteciperanno Azzurra Muzzonigro ed il teorico e critico del design Marco Petroni.

FILM – Due i film in programma per indagare il rapporto tra cinema e architettura: “Il cielo sopra Berlino” (1987) di Wim Wenders e “Le mani sulla città” (1963) di Francesco Rosi introdotti dai critici cinematografici del SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) Gemma Lanzo e Anton Giulio Mancino e dagli architetti Alessio Battistella e Gianluca Peluffo.

DEGUSTAZIONI – Le serate dedicate al cinema saranno accompagnate da una degustazione enogastronomica a cura della Sezione Alimentari, Turismo e Cultura di Confindustria Taranto ed una degustazione di vini a cura dello sponsor Produttori di Manduria.

TEATRO – Un momento sarà riservato anche al teatro, grazie alla collaborazione con il CREST, attraverso la performance di Giovanni Guarino “I violini del Barone Pantaleo”. In primo piano anche l’arte contemporanea con le mostre a cura di Green Routes, progetto finanziato dalla Fondazione con il Sud: “Taranto. Dissonanze urbane” di Giuseppe Vultaggio, “Paesaggio indeciso” e “Cielo Sotterraneo” di Guendalina Salini, “Radicati” di Alice Padovani, “We are Taranto” e “Mandami una cartolina da Taranto” di Valenzia Lafratta a cura di Maria Francesca Guida e Lilia Carucci.

ARCHITETTURA – Ci sarà inoltre una mostra di architettura curata da Ciro Masella, dal titolo “Architecture and design for the creation of a Creative District for the Old Town of Taranto” con gli interventi di Milano Makers, Carolina Magazzino, Vito Leone, Carmine Fanigliulo, mentre al design sono dedicate le esposizioni di Luca Lacetera “L’incoscienza della pietra” e dei ceramisti Rotella e Marco Rocco Designer queste ultime due a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Grottaglie.

La MAS WEEK sarà inoltre un’occasione per visitare il Museo Etnografico Alfredo Majorano presso Palazzo Pantaleo, mentre Palazzo Galeota sarà messo a disposizione per le live session musicali a cura dell’Accademia dei Due Mari.

L’INSTALLAZIONE ‘TERZO PARADISO’

Di rilevante importanza l’installazione “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, per la prima volta a Taranto, a cura di Green Routes con il sostegno di Fondazione con il Sud, il contributo di ANCE Taranto, Cassa Edile Taranto, Formedil CPT Taranto, Sistema Edilizia Taranto e la collaborazione di MAS nel Castello Aragonese, grazie al supporto della Marina di Taranto. L’installazione è frutto di un lavoro di coinvolgimento della comunità tarantina e sarà inaugurata il 6 settembre ad opera del collettivo LAS (Land Art Salento) partecipante al Progetto Rebirth/Terzo Paradiso di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto ONLUS.

PARTNER E PATROCINI

L’evento ha ottenuto il patrocinio di: Politecnico di Bari, INU – Istituto Nazionale di Urbanistica, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, Camera di Commercio di Taranto, Confindustria Taranto, Ordine degli Ingegneri di Taranto, IN/ARCH, ANCE Taranto, Formedil CPT Taranto, Cassa Edile Taranto, Sistema Edilizia Taranto, WWF Taranto, Consorzio Mari di Taranto, Molo Sant’Eligio, Distretto della Magna Grecia, Confagricoltura Taranto.

Ha ottenuto inoltre il contributo di alcune realtà imprenditoriali pugliesi: Scaffsystem, Officine Tamborrino, Dueffea Impresa Edile, Eurobloc, Produttori di Manduria, Sartoria G. Inglese, Istituto Scolastico Masterform, Pavone Casa, Antonio Bello Impresa Edile, Cappelletti, Harmonie project, Tecnocoop, Il Rifugio dei Vip, Edil Scavi.

Media partner ufficiali dell’evento: AgCult, Domus, Abitare, IoArch, Archiportale, La Ringhiera di Taranto, La Gazzetta del Mezzogiorno.

Partner dell’evento: Accademia dei Due Mari, Bocche del Vento, CREST, ECCOM, Green Routes, Digipress, Imood.

Pagina ufficiale dell’Evento: http://www.modernapulianstyle.com/it/mas-week-2018/