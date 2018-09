IL FESTIVAL DELLA MODA E “THE LOOK OF THE YEAR” FANNO TAPPA A CECCANO

Nella bellissima location di Castel Sindici di Ceccano, sabato 15 settembre alle 21.00 appuntamento con la moda e la bellezza in un attesissimo evento patrocinato dall’amministrazione comunale

Nuova tappa in arrivo per il Festival della Moda, associato al contest di bellezza internazionale “The Look Of The Year”, dopo i consensi di pubblico e di critica raccolti nelle serate di Velletri, Palestrina, Castel Gandolfo, Lariano, Nemi, Bracciano e Castel San Pietro Romano. L’appuntamento è per sabato 15 settembre alle ore 21,00 nello splendido scenario di Castel Sindici, a Ceccano, in provincia di Frosinone.

Proprio la piazza ai piedi del meraviglioso castello accoglierà uno show di moda e spettacolo pieno di sorprese. La cittadina laziale, situata a pochi km da Frosinone, accoglierà per l’occasione visitatori, curiosi e addetti ai lavori per uno degli eventi più attesi del cartellone estivo, realizzato con il patrocinio dell’intera amministrazione comunale.

L’organizzazione è a cura dell’agente di moda Sabina Prati, titolare dell’Agenzia Sabina Prati Eventi Moda e responsabile regionale di “The Look Of The Year” nel Lazio, e del conduttore di Radio Radio Stefano Raucci, che è anche il presentatore ufficiale con una lunghissima esperienza alla conduzione di spettacoli ed eventi di moda.

“Ringraziamo il comune di Ceccano per il patrocinio e la fiducia accordataci- dicono gli organizzatori Prati e Raucci-.

Un grazie speciale va anche all’amico Giovanni Tiberia, che ci ha fatto conoscere questa opportunità di portare il nostro evento in questa bellissima cittadina della Ciociaria”.

Venerdi 31 agosto grande successo ha avuto il casting organizzato nel noto locale di Ceccano “Al Solito Posto”, che ha accolto tantissimi bambini e aspiranti modelle e modelli in una serata di musica e divertimento. E adesso, le attenzioni si spostano tutte sull’evento del 15 settembre.

Diverse saranno le componenti dello spettacolo: in passerella si vedrà la collezione di abiti della stilista Elena Rodica Rotaru, nome noto negli ambienti del glamour, ex modella di Renato Balestra. Ci sarà anche un attesissimo momento dedicato alla moda per bambini, curato da Emporio Kids di Ceccano.

Sul palco anche la musica sarà protagonista, con le esibizioni delle cantanti Federica Roma e Lady Keyla e le coreografie delle ragazze Pom Pon di Ceccano dirette da Cristina Bartolini.

Le ragazze protagoniste della serata, provenienti da ogni parte della regione Lazio, saranno in lizza anche per il Contest internazionale “The Look of The Year”.

Una apposita giuria composta da giornalisti e addetti ai lavori le valuterà per stabilire chi tra loro approderà alla finale regionale del contest, in un cammino che si completerà con la Finale mondiale di ottobre in Sicilia.

Anche i ragazzi sfileranno per il contest, ma anche indossando gli abiti della boutique “Il Lord” di Ceccano, che daranno loro un tocco di classe ed eleganza in più.

A curare il look delle partecipanti sarà la mua Lina Mingarelli, professionista molto apprezzata in tutto il territorio di Frosinone e della ciociaria.

Hanno pensato ad uno show come sempre vario e coinvolgente gli organizzatori Stefano Raucci e Sabina Prati, per offrire due ore di spettacolo di qualità nella meravigliosa cornice di Castel Sindici: l’ingresso per il pubblico sarà totalmente gratuito.