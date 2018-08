I LEVY tornano in studio per registrare il nuovo album

Levy, band marchigiana composta da Matteo Pagnoni, Damiano Cherchi e Gianmarco Spaccasassi tornano in studio per registrare il nuovo album che vedrà la luce dopo l’estate 2018.

La band indipendente, che nel 2018 ha fatto registrare numeri interessanti e che hanno destato l’interesse degli addetti ai lavori anche fuori dai confini nazionali, è tornata in studio per dare vita ad un album che si preannuncia emozionante nel sound e nei testi con canzoni che saranno delle vere perle per il panorama emergente italiano.

Dopo le date in Italia (Unida di Biccari e Safarà di Cerignola) e sette date nel Regno Unito (Sheffield, Derby, Addlestone, Northwich, Warrington, Northampton, London), interviste all’estero e belle sorprese che li riguardano nel settore del cinema indipendente hanno avuto ottimi risultati con “Beautiful monsters” che su Spotify ha superato gli 8000 ascolti entrando in molte playlist, conquistando il primo posto della Top 10 di “Radio Indie Alliance” e trascinando con sé anche le canzoni contenute nell’album “Bonfires” (2016) come “Astronaut” e “Back in time”.

“Sarà un album dove ascolterete il nostro cuore” ha dichiarato la voce e chitarra del trio Matteo Pagnoni. Non ci resta che attendere questa nuova avventura artistica dei marchigiani Levy.

Biografia

I Levy nascono dall’eredità del progetto Levi (con la i), con il quale condividono la maggior parte dei membri fondatori (Matteo Pagnoni e Damiano Cherchi) e l’esperienza pluriennale sui palchi italiani.

Nel 2015 infatti il nome della band cambia in Levy, per molteplici ragioni, una delle quali è purtroppo l’omonimia con altri artisti internazionali che hanno il nome “Levi” accanto a quello di battesimo, fatto che negli anni ha creato qualche problema soprattutto sulla rete.

E’ il 2016 l’anno della rivoluzione musicale per il trio marchigiano che inizia a lavorare su un possibile album tutto in inglese. E quest’ultima scelta è quella che si rivela vincente per la band, che con la propria musica riesce a varcare i confini nazionali ed arrivare ad essere apprezzata soprattutto nel Regno Unito e negli States.

Con l’uscita di “Bonfires” il 1 ottobre 2016 si moltiplicano le richieste di passaggi radiofonici, fino ad arrivare in pochi mesi ad essere trasmessi da circa 90 radio di tutto il mondo (Uk, Usa, Canada, Germania, Italia, Australia, Polonia, Brasile, Spagna, Svizzera, Giappone e molti altri paesi).

“Indie band dell’anno 2016” e “rivelazione nel mondo indie rock” nel 2017

Nel gennaio 2017 vincono il premio come “Indie band dell’anno 2016” nella piattaforma con 15000 artisti Donatello Community di base a Londra.

Nei mesi invernali del 2017 infine vengono recensiti da decine di fanzine e webzine, fino ad essere recensiti dal Magazine Inglese Uber Rock Uk come rivelazione nel mondo indie rock.

Nell’aprile 2017 vengono invitati a partecipare ad un festival nel Galles e 2 mesi dopo, sotto la pressione di fan e amici decidono di organizzare un secret concert nelle Marche, che riporta la band ad esibirisi in Italia dopo 2 anni di assenza.

L’8 Marzo 2018 pubblicano il nuovo singolo “Beautiful Monsters”, una perla in un mare nero di incertezza musicale predominante.

Nell’estate 2018 suonano in Italia e nel Regno Unito con il “Beautiful Monsters Tour” e successivamente entrano in studio di registrazione per la realizzazione del nuovo album.

SOCIAL

Facebook: https://www.facebook.com/levysound

Youtube: https://www.youtube.com/channelevi

Instagram: https://www.instagram.com/levy_band/

Spotify: https://spoti.fi/2wpyzWK