SENISE: Il Sindaco Rossella Spagnuolo informa i cittadini firmati stamani a Potenza i decreti per concessione finanziamenti strade rurali, c.da Fossi e c.da Cappuccini

Tramite una nota diffusa sulla pagina Facebook istituzionale del comune di Senise il Sindaco Rossella Spagnuolo informa i cittadini che sono stati firmati stamani a Potenza i decreti per la concessione di finanziamento PSRBAS 2014-2020 misura 4.3.1 strade rurali, per contrada fossi e contrada cappuccini con un importo di € 200.000,00

Gli interventi finanziati consentono il raggiungimento di diversi obiettivi, da un lato migliorare l’accessibilità ai terreni agricoli per gli agricoltori e conservare e adeguare il patrimonio infrastrutturale dei comuni e dall’altro di mettere in campo interventi su piccola scala che consentono un impatto positivo nel settore della piccola edilizia a scala locale con il coinvolgimento di tecnici e imprese del territorio.

Il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi per le comunità rurali, in un quadro complessivo che vede la sinergia di risorse europee destinate alle amministrazioni (misure 4.3.1, 7.4 e 7.5) è oggi più che mai necessario, in primis come misura a contrasto dello spopolamento delle aree interne e, soprattutto, per consentire ai nostri agricoltori e allevatori di risolvere diverse criticità e movimentare le loro produzioni verso i mercati o nelle sedi di trasformazione e i macchinari da lavoro in maniera adeguata, riducendo i costi. Nei prossimi giorni saranno firmati anche i decreti di concessione delle Misure 7.4 e 7.5.