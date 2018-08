RASSEGNA L’INK ART – FERRANDINA

Le Associazioni culturali Pensiero Attivo, Laboratorio Inchiostro Nero e RadioAttiva Ferrandina, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Ferrandina, propongono la mini rassegna, tra musica e letteratura, “L’Ink Art”, inserita nel cartellone comunale estivo “EstArte2018”.

Due gli appuntamenti in programma in Calata San Domenico a Ferrandina:

venerdì 24 agosto, dalle ore 22:00, “the Roots Corporal” live: ritmi reggaeggianti per assaporare ancora l’estate;

sabato 25 agosto, dalle ore 21:00, sempre in Calata San Domenico:

– reading e premiazione dei vincitori del concorso horror/fantastico/thriller per racconti ed illustrazioni “90 Righe di Inchiostro Nero”;

– live acustico de “La Janara”, band rock metal avellinese, che ci incanterà con le sue sonorità;

– a finire, dj set rock, dark, metal.

Prima degli eventi, dalle 21:00 circa, diretta dal salotto radiofonico partecipato “Tras – la voce del vicinato”, a cura della web radio RadioAttiva Ferrandina, format condotto da Margherita Agata, che incontrerà per una chiacchierata tutti i protagonisti delle serate e che sarà ascoltabile in diretta o in podcast su www.spreaker.com/radioattivaferrandina

Condividete, diffondete, invitate, partecipate e non mancate!

– Partecipazione gratuita –

Info sugli eventi: bit.ly/LINKART_FERRANDINA

Contatti:

Pensiero Attivo: bit.ly/pensieroattivo

Laboratorio Inchiostro Nero: bit.ly/laboratorioinchiostronero

RadioAttiva Ferrandina: bit.ly/radioattivaferrandina

Biografie

The ROOTS CORPORAL è un progetto che viene partorito dalle menti di Rocco Schiavone e Enzo Di Stefano, nel profondo sud, in Basilicata, a Ferrandina, (Matera). “Nel sound dei the ROOTS CORPORAL si delineano in maniera netta e fugace molti elementi ispirati e dettati dalla terra di Lucania. Terra bruciata dal calore dei Calanchi. Tanto bella quanto amara. E’ da questa dualità, dove i luoghi parlano da sé, raccontano storie, smuovono le coscienze e sembrano vivi, che nascono le proiezioni dell’immaginario musicale che vivono in quelle radici, assetate e forti, che più li rappresentano.”

A Luglio 2014 esce il primo album demo dei the ROOTS CORPORAL dal titolo “Let’s Just A Good Vibes”, composto da 8 tracce inedite, che esplora panorami reggae, dub e world music.

Uno dei principi fondamentali su cui si basa la mentalità dei the ROOTS CORPORAL è: re-inventare continuamente ed estemporaneamente.

A Novembre 2017 esce il videoclip del brano Semi, che anticipa Spreading Reggae EP, pubblicato ad Aprile 2018, disponibilie su tutte le piattaforme di streaming digitale e contenente 4 brani inediti: Pienz, Semi, L’inganno e Spreading Reggae.

Alla registrazione dell’EP partecipa un ensemble di 9 musicisti provenienti da Basilicata e Puglia.

I the ROOTS CORPORAL sono tra le band id apertura del PRIMO MAGGIO Libero e Pensante di TARANTO 2018.

Hanno all’attivo molti live e diverse partecipazioni a contest e festival italiani, tra cui: Meridional Reggae Reunion (Metaponto Beach Festival ed. 2017), Frequenze Mediterranee ed. 2017 (Miglionico), Making Art Festival ed. 2017 (Marconia), Pollino Music Festival 2016 (S. Severino Lucano), Accettura Folk Festival 2016, vincitori dello Scanzano Music Contest 2016 (Scanzano Jonico), 3°posto al Gazzetta Music Contest 2016 (Bari), Farm Festival 2015 (Alberobello) e il Collisioni Festival ed. 2014 di Barolo (Cuneo), oltre che essere stati open band a concerti di artisti come The Bluebeaters, Opa Cupa, Cidade Do Reggae.

Premi

– Vincitori del contest Destinazione uno maggio 2018

– Primo posto Scanzano Music Contest 2016

– Vincitori Contest Musica a Manovella Farm Festival 2015

– Finalisti Arezzo Wave Basilicata 2015

– Terzo posto Gazzetta Music Contest 2015 de La Gazzetta del Mezzogiorno

———-

La Janara è una band originaria di Grottaminarda, in Irpinia, che si è formata nel 2015 e prende il nome da quella creatura misteriosa che per secoli ha popolato le leggende e i racconti della gente irpina e proprio in questa terra nasce questa creatura artistica che unisce le esperienze elettriche della musica occult rock e metal italiana a quelle secolari fatte di credenze popolari, superstizioni e misteriose leggende, che affondano le loro radici immateriali nella psiche del popolo meridionale, sin dalle sue origini.

Discografia

2015 – Demo (autoprodotto, stampato in 50 copie)

2017 –La Janara (album, distribuito da Black Widow Records)

Premi

1° posto al Lioni Music Contest, 8/8/2015