Erica Mou in concerto a Crispiano

Sabato la cantautrice pugliese si esibirà al Blacksmith. Il live comincerà alle 22. L’ingresso è libero. Chitarra e voce, porterà sul palco sia le canzoni dell’ultimo album sia i pezzi che l’hanno resa celebre

Continuano le serate musica inedita al Blacksmith Pub di Crispiano. Sabato 25 agosto il palco del locale di corso Umberto ospiterà il concerto di Erica Mou, che da mesi è in tour per presentare l’ultimo disco “Bandiera sulla luna”. Per la cantautrice di Bisceglie è un ritorno nella cittadina delle Cento Masserie dopo il bellissimo concerto del 2014 in piazza San Francesco. La Mou si esibirà in solo, chitarra e voce, e canterà i più bei brani della sua già prolifica carriera. Un’occasione preziosa per i suoi numerosi fan di Taranto e provincia per assistere gratuitamente al suo live.

Il concerto avrà inizio alle 22 e si terrà all’aperto, nell’ampio giardino del Blacksmith. Per info e prenotazione tavoli è possibile telefonare ai seguenti numeri: 099.2227242 – 320.9433990.

“Bandiera sulla luna” è prodotto dall’etichetta milanese Godzillamarket, con distribuzione Artist First. L’album racconta la conquista di nuovi spazi interiori, così sconosciuti e desiderati da rappresentare la luna. Descrive una generazione intera e la sua irrequietezza. Parla della capacità di amare senza possedere e di comunicare in maniera diretta senza vergognarsi. È il primo disco che Erica Mou scrive totalmente lontana dalla sua Puglia: soprattutto a Roma, ma anche in Portogallo, Francia e Cambogia. Il suo mondo musicale nasce dall’incontro tra cantautorato classico e sensibilità moderna: Erica si conferma portavoce di una nuova poetica cantautorale femminile, volta all’essenziale ma ricca di introspezione e personalità.

Ventotto anni compiuti ad aprile, Erica Mou ha già all’attivo oltre 500 concerti in Italia e all’estero (Brasile, Stati Uniti, Gran Bretagna, Belgio, Francia, Germania, Ungheria) e ha pubblicato quattro album in studio. Nel 2011 esce su etichetta Sugar “E’”, prodotto dall’islandese Valgeir Sigurdsson, già collaboratore di Bjork. Entrato nella rosa dei finalisti per la miglior opera prima dell’edizione del Premio Tenco, il disco contiene anche una bonus track, “Don’t stop”, cover dello storico brano dei Fletwood Mac, scelta come colonna sonora dello spot istituzionale Eni. Nel 2012 ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione dedicata ai giovani artisti con il brano “Nella vasca da bagno del tempo”, classificandosi seconda e vincendo il premio della critica Mia Martini e il Premio Sala Stampa Radio Tv. La canzone, prodotta da Davide Rossi (violinista, arrangiatore e compositore per Coldplay, Goldfrapp, Verve, U2), le vale anche il Premio Lunezia per il miglior testo, una nomination ai TRL Awards nella sezione Best New Generation e verrà poi scelta come colonna sonora di Women for Expo 2015. Nel 2013 pubblica l’album “Contro le onde”, prodotto da Boosta e contenente “Dove cadono i fulmini”, canzone scelta da Rocco Papaleo come colonna sonora del suo film “Una piccola impresa meridionale” per cui Erica ottiene una nomination ai David di Donatello 2014. Nel 2015 esce “Tienimi il posto”, disco che la porta ad aprire i concerti di Paolo Nutini, Patti Smith, Susan Vega e Caparezza e a continuare la sua intensa attività live alternando da sempre piccoli club e teatri con grandi palchi (Primo Maggio a Roma, Heineken Jammin’ Festival, Arezzo Wave, Wind Music Awards, Sziget) su cui sperimenta imbracciando la chitarra e utilizzando loops e beatbox. Negli anni duetta con Raphael Gualazzi, Tricarico, Fiorella Mannoia, Après La Classe, Enrico Ruggeri, Perturbazione, viene scelta per le colonne sonore dei film di Roberta Torre e Paul Haggis e partecipa a produzioni teatrali insieme a Lucio Dalla, Renzo Arbore e Teresa De Sio. Il 2016 si apre con una piccola partecipazione della cantautrice al film campione di incassi “Quo Vado” di Checco Zalone. Nello stesso anno collabora con le scrittrici Chiara Gamberale e Valentina Farinaccio, componendo la colonna sonora dei rispettivi romanzi “Adesso” (Feltrinelli) e “La strada del ritorno è sempre più corta” (Mondadori). Nello stesso anno vince il prestigioso riconoscimento della Federazione Autori, consegnatole sul palco del concerto-evento “Meraviglioso Modugno” che l’aveva vista, nella precedente edizione, nei panni di co-

conduttrice. Attualmente divide il tempo tra la Puglia e Roma, studia canto da 20 anni, scrive e vive più intensamente che può. Il 1 dicembre 2017 è uscito “Bandiera sulla luna”, il suo nuovo atteso disco di inediti.

