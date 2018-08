A GUARDIA PERTICARA RITORNANO “I SALOTTI NEL BORGO”

Esposizioni artigianali, artisti di strada, mostre di opere d’arte, eventi in musica ed incontri culturali, degustazioni di prodotti della tradizione guardiese, animazioni e laboratori per bambini.

E’ questo il leitmotiv di uno degli appuntamenti clou dell’estate guardiese e della sua Rassegna di Cultura, Arte, Spettacolo 2018: i Salotti nel Borgo, giunti alla XXII edizione.

Come ogni anno, il 19 agosto, gli antichi portali dei palazzi storici, gli angoli e le viuzze del centro storico si trasformano in luoghi ideali per esporre manufatti di artigianato artistico lucano.

Le suggestive piazze diventano palcoscenici all’aperto per eventi in musica di particolare interesse e spettacoli teatrali evocativi.

Gli angoli più suggestivi del borgo sono i salotti privilegiati da scrittori e intellettuali per la presentazione di libri e per il dibattito culturale. ‘I Salotti nel Borgo’ sono un’occasione imperdibile per godere del borgo e delle sue atmosfere. È quanto si legge in un comunicato.

Nell’ambito dell’evento – a cura dell’Amministrazione comunale – gli appassionati di teatro potranno assistere allo spettacolo del noto attore e autore Ulderico Pesce nella sua pièce ‘Enotro: da Guardia Perticara all’Italia’, ad evocare il racconto della principessa Siri, gli insediamenti degli Enotri – che furono di grande importanza in quest’area della Basilicata – lasciandoci in eredità un patrimonio materiale di notevole rilevanza: gioielli di estremo pregio e ricchi corredi funerari, molti di questi esposti in alcuni dei musei più importanti al mondo.

Al termine degli spettacoli, saranno mostrati agli ospiti dell’evento e ai visitatori del borgo, i gioielli rinvenuti nella necropoli di Guardia Perticara risalenti al VII sec. a.C.. Con Ulderico Pesce, protagonisti dello spettacolo saranno gli artisti Alberico Larato, Alessandra Spaltro, Amalia Palermo, Antonella Petrazzuolo, Daniela Ippolito, Eleonora Ierone, Esther Santarsiero, Eva Immediato, Francesca Laino, Gabriela Agamennone, Lara Chiellino, Lorena Di Bello, Nicola Ferrari, Pierangelo Camodeca e Vincenzo D’Orsi. Lo spettacolo andrà in scena per due repliche, alle 21.30 e alle 22.30.

“Questo lavoro di ricerca continua sul mondo degli Enotri, che va avanti da un po’ di anni, mira ad irrobustire l’identità culturale di Guardia Perticara e dell’intera regione Basilicata.

Finora si è data molta attenzione ai luoghi dove sono arrivati i Greci – Heracleia, Siris, Metaponto – trascurando le vicissitudini di un popolo che a partire dal XIV sec. a.C. ha posto radici nella nostra terra, trasformando Guardia nella sua capitale”, dichiara Ulderico Pesce.

“Come rivelano gli scavi archeologici si trattò di un popolo civile, raffinato, che parlò una lingua precisa, che si seppe interfacciare con i Greci e le popolazioni successive. Dobbiamo, pertanto, ripartire dalla riscoperta di questo popolo.

Dobbiamo fare in modo che i visitatori si muovano per scoprire un popolo antecedente ai Greci. E questi spettacoli diventano un’occasione per richiamare l’attenzione su quel mondo pre-greco che ha dato i natali al nostro Paese. Virgilio nell’Eneide ne parla con precisione.

E’ dal popolo degli antichi Enotri e dal suo re, Italo, che si forma l’Italia. Esso rappresenta il suo DNA”, aggiunge l’attore.

“Si deve ripartire da una rivendicazione della propria storia e delle proprie origini, per restituire la centralità al territorio di Guardia Perticara, la sua identità storica.

Soltanto riscoprendo il passato si possono ritrovare le chiavi del futuro, dello sviluppo e della prosperità”, conclude Ulderico Pesce.

Quest’anno, l’edizione de ‘I Salotti nel Borgo’ nell’ambito del parterre degli eventi culturali ospiterà la presentazione di ‘Aiaccio’, a cura dell’Associazione ‘Presenza Etica’.

Il nuovo libro targato Lavieri è a firma di Biagio Russo – giornalista e autore di saggi – e illustrato da Daniela Pareschi, illustratrice e scenografa alla quale le è stato conferito il premio ‘Pitti Bimbo’.

A precedere la presentazione del libro, saranno i laboratori di disegno creativo rivolti ai bambini/ragazzi dai 6 ai 13 anni, curati dall’illustratrice Daniela Pareschi.