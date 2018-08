GALLICCHIO, 9 AGOSTO RIEVOCAZIONE STORICA “U SCALIELL’ D’ORLANDO”

Giovedi 9 agosto a Gallicchio (Pz) alle ore 21 in piazza Garibaldi rivivrà la storia de ‘‘U Scaliell’ d’Orlando” grazie ad un progetto culturale promosso dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la Regione Basilicata e l’Apt Basilicata, nell’ambito del progetto regionale dedicato al patrimonio dei beni intangibili.

Si tratta della rievocazione storica della distruzione di Gallicchio, in un progetto a cura della Mandragola Teatro per la regia di Giulia Gambioli.

La leggenda, tramandata in numerosi manoscritti, narra che un pastore locale guidò i Saraceni comandati da Orlando per un passaggio segreto (l’attuale Scaliell d’Orlando in contrada Piagge), permettendo così il saccheggio e la distruzione dell’abitato di Gallicchio Vetere.

Contestualmente sarà possibile visitare anche la mostra fotografica “Paese mio” e “Antiche tradizioni locali” a cura della Pro loco, che sarà aperta a partire dal 7 agosto alle ore 17.