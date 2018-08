CINEMADAMARE 2018: IL REGISTA PETER GREEAWAY SPECIAL GUEST

Tra i più geniale registi contemporanei; tra i più innovativi del linguaggio della nuova iconografia filmata; quasi un “profeta” di una nuova società delle immagini (“che cosa è più l’Immagine?”): il regista inglese Peter Greenaway è lo special guest della 16.esima edizione di CinemadaMare, a Matera.

Il singolare cineasta britannico, come stile di CdM sarà nella città dei Sassi non per “fare passerella”, ma per essere disposizione dei filmmaker (tra cui decine di Lucani) che seguono la carovana del Travelling Cmpus, inventato da Franco Rina.

Greenaway, infatti, non solo porterà due dei suoi più significativi film (proiezioni in Piazza San Giovanni, 7 e 8 agosto, dalle ore 21.30 in poi, alla presenza del regista); ma terrà una delle sue famosissime e preziosissime Masterclass (mercoledì, 8 agosto 2018, presso il Cinema Piccolo di Matera: ad iniziare dalle ore 10.00; ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti); e in più, si metterà a disposizione dei giovani cineasti di CinemadaMare, per una “consulenza” immediata, sul set, a favore dei lavori degli stessi filmmaker. “l’orgoglio di avere con noi, Peter Greeneway, nella nostra città di Matera –spiega il direttore Franco Rina- è immenso; ma ancora di più importante, fedele al nostro Format, invertire ancora una volta, il “normale” svolgersi degli eventi di cinema: da noi, a CdM, punto di riferimento dei filmmaker, è la star di turno che segue il lavoro dei suoi colleghi in erba, e non il contrario”.

Anche quest’anno, CinemadaMare si svolge con il sostegno della Regione Basilicata, di Sensi Contemporanei e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.